Мігранти для України - необхідність, але… Лібанова пояснила, чому напливу з бідних країн не буде

Чимало залежить не тільки від того, що можна запропонувати людям

У післявоєнні роки для відбудови економіки Україні знадобиться значний трудовий ресурс, який частково мають заповнити мігранти. Проте йдеться не про жителів бідніших країн, адже такі люди часто переїжджають у заможні держави.

Про це розповіла в етері громадського радіо "ІМРАСТ" Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. За її словами, завжди є наплив мігрантів з країн з меншим рівнем життя та зарплати до тих, де ці умови кращі.

"Після війни, коли запрацює план Маршала. Так, він існує, і вже готовий. Тоді почнеться ще більше зростання потреби в робочій силі, ніж зараз. А де Україна братиме цю робочу силу?", — каже експертка.

За її словами, відповіді наразі однозначної немає, але приблизно зрозуміти хід подій можна. Україна деякий час після війни залишатиметься досить бідною країною, тобто запропонувати такі ж умови мігрантам як в Німеччині чи Нідерландах не вийде. Тому очікувати напливу робочої сили треба зі сходу, не заходу.

"Ще до "ковіду" у Москві, так, знаю звучить не дуже, проводили дослідження щодо трудової міграції. Якщо я правильно пам'ятаю, то оцінювали три групи — таджиків, узбеків та киргизів. Цікаво, що понад 90% цих мігрантів мали вищу освіту і неабияку: вчителі, лікарі, інженери", — пояснює Лібанова.

Тобто приїздили на заробітки освіченні люди. Це, на думку експертки, свідчить про те, що якщо є гідні умови життя, зарплата, людям не дуже важливо, куди їхати працювати. Окрім того, не слід забувати, що часи розбудови СРСР у 30-х роках лягли на плечі не радянських інженерів, а тих, хто приїздив з-за кордону. Були американські, європейські інженери, які створювали та відбудовували.

"Я думаю, якщо в нас будуть, я зараз не про зарплату, не про рівень життя, якщо в нас будуть можливості для цих людей реалізувати себе більш ефективно і більш швидко, ніж на своїй батьківщині, вони сюди приїдуть. Але тут важливо, що ми зможемо їм запропонувати", — резюмує Лібанова.

