Не тільки кримінал. Економіст назвав три мінуси трудової міграції в Україну

Українська влада має гарно подумати, як утримати співгромадян

Внаслідок масового виїзду українців за кордон у нашій державі виник дефіцит робочої сили, який доведеться поповнювати за рахунок трудових мігрантів із країн "третього світу". Через це в Україні може змінитися не тільки національний склад, а й релігійний і культурний, ба навіть погіршитися криміногенна ситуація.

Що потрібно знати:

Закінчення бойових дій може "вимити" з України чоловіків

Возз’єднання родин може відбуватися не в Україні, а в Європі

Гастарбайтери принесуть в Україну свою віру, культуру та звичаї

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, які ще загрози існують для України.

За його словами, коли в Україні почнеться процес повоєнного відновлення, внутрішній ринок праці зажадає притоку щороку 450 тисяч трудових мігрантів.

— Уявіть собі ту кількість бангладешців, таїландців, арабів, представників Близького Сходу та Африканського континенту, що буде робитися, — каже економіст. — При тому, що ми в якості біженців розпрощалися практично з 7,5 млн українських громадян.

На його думку, що довше триватиме війна, то менше шансів, що вони повернуться на Батьківщину через вищу якість життя в Європі.

— Хіба що повернуться ті, хто там не зміг працевлаштуватися, пенсіонери, люди, які не працювали, а сиділи на соціалці. Всі ті, хто знайшов роботу — їх ніхто повертати не буде. Більше того, коли закінчиться війна і почнеться демобілізація, — ще питання, де будуть возз'єднуватися сім'ї. Якщо жінка з дитиною (умовно в Голландії) знайшла місце роботи, влаштувала дитину, себе забезпечує — як ви думаєте, вона повернеться в Україну до чоловіка чи чоловік поїде до них? — каже експерт.

Він припустив, що Україна матиме наступну хвилю міграції після того, як відкриються кордони по закінченню активної фази бойових дій.

— Тобто всі ці речі мають бути надзвичайно важливими до розмірковування українській владі, тому що від неї на сьогоднішній момент залежать конкретні дії, щоб це не сталося, — наголосив розповів член Економічного дискусійного клубу.

Він додав, що через релігійні та культурні особливості мігранти з Середньої та Південно-Східної Азії, Близького Сходу (і це показав досвід Росії та Європи) не розчиняються в тому соціумі, куди вони приїжджають.

— Вони створюють свої земляцтва, осередки культурні, етнічні, релігійні. І, як правило, вони є основою різкого зростання кримінальної небезпеки в цих регіонах… Це ті зворотні сторони медалі, які треба абсолютно чітко усвідомлювати, коли ви приймаєте рішення щодо допуску міграційних потоків на внутрішній ринок праці. Тому що, на жаль, будь-який мігрант несе з собою величезні соціально-економічні негативи, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький в інтерв’ю "Телеграфу" назвав плюс і мінус трудової міграції в Україну.