В гнізді Грицика та Одарки з'явилося загадкове яйце: чиє це може бути пташенятко насправді

Українці дуже чекали на появу майбутнього лелеченя

У зірковому гнізді лелек Одарки та Грицика на Полтавщині з'явилося перше яйце. Однак хто батько невідомо, бо коли Грицик ще не повернувся, Одарка мала "стосунки" з молодим "коханцем" Лелем.

Про появу першого яйця у лелечому гнізді розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська. Воно з'явилося о 23:54 13 квітня.

Перше яйце почали чекати з 12 квітня, бо досвід спостережень за Одаркою показує, що у 2024 та у 2025 роках перше яйце вона відкладала через 7 днів після "пірамід", тобто після спарювання. Цьогоріч інтервал становив 8 днів (з 05.04), — йдеться у повідомленні

Одарка сіла насижувати яйце

Батьки з першим яйцем

Яйце з'явилося близько опівночі

Ірина Саражинська нагадала, що минулого року яйця з'являлися у гнізді через день. Загалом їх було п'ять.

Тепер з упевненістю можна сказати про дату появи другого яйця. Будемо очікувати його через 48 годин, тобто 15 квітня у вечірній час. От тільки робити прогнози, скільки ж буде яєць у гнізді лелек, не варто, бо цього ніхто не знає заздалегідь, а вгадувати – справа невдячна, — додала дослідниця птахів

Що відбувається у гнізді на ранок після появи першого яйця

Лелеча Санта-Барбара 2026 — що відбувається у гнізді

Цього року у гніздо Грицика та Одарки спочатку прилетів молодий лелека, якого українці назвали Лель. Пізніше до нього приєдналася партнерка — Квітка. Вони облаштовували "дім" та парувалися.

Невдовзі повернулася Одарка та вигнала молоду суперницю з гнізда, Лель залишився з господинею. Вони почали жити "родиною", але недовго. Повернувся Грицик, почалися бійки аж до крові, але врешті решт лелека прогнав Леля та лишився з Одаркою в їхньому гнізді.

Хто буде батьком Грицикових дітей

Науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський", кандидат біологічних наук Анатолій Подобайло пояснив "Телеграфу", хто з двох самців може бути батьком Одарчиних лелеченят. За його словами, це "справжня генетична лотерея".

Якщо яйцеклітина була запліднена вчора (коли Одарка була з Лелем), то Грицику доведеться виховувати дітей свого суперника. Але не факт, що яйцеклітина могла вийти з яєчника. А тепер там мішанина сперматозоїдів двох самців. Кому більше повезе, той і буде батько. Та, як пожартував один з учасників чату, "не буде ж Грицик проведення ДНК вимагати", — каже він

Нагадаємо, як розповідав "Телеграф", минулого року Грицик та Одарка відлетіли у вирій у серпні. Анатолій Подобайло пояснив, чому вони відпустили своїх пташенят самих здійснювати цей важкий переліт.