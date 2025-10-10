Від соратника Януковича до найбагатшого пенсіонера України: де зараз ексрегіонал Сергій Ківалов

Ківалов був депутатом шести скликань Верховної Ради

Колишній політичний діяч Сергій Ківалов, який є найбагатшим пенсіонером України, запам’ятався активною діяльністю у парламенті та своїми проросійськими поглядами. Свого часу він був членом "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".

Що варто знати:

Сергій Ківалов — колишній політик та голова ЦВК, якому дали прізвисько "Підрахуй", звинувативши у фальсифікації виборів 2004 року

Він був депутатом шести скликань Верховної Ради та відзначився своїми проросійськими поглядами

Ківалов став найбагатшим пенсіонером України та є відомою фігурою в освітній сфері

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був кар’єрний шлях Сергія Ківалова, де він зараз і чим займається. Ми дізналися деякі факти.

Скандальні вибори у 2004 році та прізвисько "Підрахуй"

Політичну кар’єру Сергій Ківалов розпочав у 1998 році й з того часу залишався у стінах парламенту протягом шести скликань (з III по VIII). У 2004 році він очолив Центральну виборчу комісію під час президентських виборів, за підсумками яких переможцем було оголошено Віктора Януковича.

Сергій Ківалов був головою ЦВК у 2004 році

Проте спостерігачі під час голосування зафіксували численні порушення та фальсифікації, що викликало масові протести та започаткувало "Помаранчеву революцію". Тоді Ківалов опинився у центрі скандалу та отримав прізвисько "Підрахуй". Після цього він втратив посаду голови ЦВК і проходив допити, проте жодного покарання так і не поніс. В Україні провели повторні вибори та оголосили президентом Віктора Ющенка.

Сергій Ківалов був яскравою фігурою "режиму" Януковича

Що відомо про політичну кар’єру Ківалова

Незабаром Сергій Ківалов продовжив депутатську діяльність, ставши соратником Януковича та членом його "Партії регіонів", а пізніше — "Опозиційного блоку", відкрито просуваючи проросійські погляди.

Сергій Ківалов був депутатом шести скликань ВР

Екснардеп став одним з авторів судової реформи, яка фактично зміцнила контроль Віктора Януковича над судовою системою. Також Ківалов брав участь у розробці "мовного закону", який розширював права російської мови в Україні. У січні 2014 року голосував за так звані "диктаторські закони", які обмежували права громадян. У 2013 році Ківалов "за внесок у збереження та популяризацію російської мови за кордоном" отримав із рук диктатора Володимира Путіна "медаль Пушкіна". У 2020 році Ківалов брав участь у виборах мера Одеси.

Сергій Ківалов та Володимир Путін

Де зараз Сергій Ківалов і чим займається

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Сергій Ківалов залишив країну та виїхав до Лондона, а пізніше був помічений на відпочинку у Дубаї. Проте незабаром екснардеп повернувся додому.

Ківалов був у Дубаї у 2022 році, фото Михайла Ткача

У 2024 році під час одного з ракетних обстрілів Одеси Ківалов отримав поранення та був госпіталізований. У тому ж році з’ясувалося, що колишній "регіонал" є найбагатшим пенсіонером України. Його пенсія сягала майже 246 тисяч гривень, тобто була збільшена у 17 разів завдяки рішенню одеської судді.

Сергій Ківалов став найбагатшим пенсіонером України

Але навесні 2025 року виплати Ківалову були перераховані, і розмір пенсії скоротився до трохи більш ніж 51 тисячі гривень. Але при цьому він не втратив свого статусу найбагатшого пенсіонера.

Як зараз виглядає Сергій Ківалов

Наразі Ківалов очолює Національний університет "Одеська юридична академія" та Міжнародний гуманітарний університет. На своїй сторінці у Facebook він розповідає про свою діяльність в освітній сфері та бере участь у різноманітних заходах.

Сергій Ківалов

