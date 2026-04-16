Назначил суд: как экс-нардеп Сергей Кивалов получил самую большую пенсию в Украине

После иска политик получил почти четверть миллиона в месяц

Самая большая пенсия в Украине, назначенная по решению суда, составляет более 245 тысяч гривен. Ее получает по решению суда бывший нардеп и член тогда еще легитимной Партии Регионов Сергей Кивалов. Но с ее предназначением не все так просто.

Что нужно знать

После суда в 2020 году выплата выросла в 17,5 раза

Пенсию считали с доходов нардепа и из частного университета

Во время военного положения выплату частично ограничили коэффициентами

Сергей Кивалов получил исчисленную Пенсионным фондом выплату целых шесть лет — с 2014 по 2020 год. Но в 2020 году решил, что нужно что-то менять — после иска в Одесский окружной админсуд его пенсия выросла в 17,5 раза с 14 тысяч до почти 246 тысяч в месяц. И до сих пор удерживает пальму первенства, как стало известно из ответа ПФУ на депутатский запрос нардепа Даниила Гетманцева, которім располагает "Телеграф".

Ответ ПФУ о 5 наибольших пенсиях в Украине, назначенных по решению суда

Интересно, что сейчас у него пенсия меньше – по решению правительства во время действия военного положения ПФУ ограничивает спецпенсии специальными коэффициентами.

Как Кивалов получил такую пенсию

Сергей Кивалов в суде сослался на то, что имеет право воспользоваться тогда еще действующей нормой закона "О статусе народного депутата", которая давала право получать пенсию в размере 70% от месячного заработка работающих нардепов. Кивалов взял соответствующую справку — с окладом председателя комитета, надбавкой за интенсивность труда и наличием научной степени и почетного звания зарплата получалась более 54 тысяч грн, а пенсия должна была стать 37 851 грн.

Но Кивалов на этом не остановился. Он предоставил суду справку о зарплате из частного вуза – Международного гуманитарного университета, экс-нардеп там занимает пост президента. В данных указаны его заработки, резко возросшие за последние месяцы перед судебным иском:

в октябре 2019-го – 84 тыс. 712 грн;

в ноябре 2019-го – 442 тыс. 763 грн;

в декабре 2019-го – 332 тыс. 800 грн;

в январе 2020-го – 332 тыс. 800 грн.

Судья принимает весьма интересное решение — назначить пенсию на основе двух доходов Кивалова и именно по справке из частного учреждения и нужно считать зарплату действующего народного депутата, хотя частная работа не имеет отношения к депутатской пенсии.

Решение суда о пенсии Кивалова

Суд считает необходимым обязать ответчика осуществить перерасчет и выплату истцу пенсии в соответствии со статьей 20 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (в редакции, действовавшей на время назначения пенсии), исходя из заработной платы, определенной в справке, выданной Управлением делами Аппарата65/4-2 21.02.2020 года и справке о доходах от 07.02.2020 года (исх. № 4), изданной Международным гуманитарным университетом, без ограничения максимальным размером материалы судебного дела

Такое решение принял судья Михаил Кравченко. "Телеграф" обратился к экс-нардепу с запросом, который может пролить свет на то, действительно ли Кивалов готовился к суду — зарплата с октября по ноябрь выросла более чем в 5 раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что до Кивалова не дотягивает пенсией действующий нардеп Василий Нимченко. Его месячная выплата от ПФУ чуть более 192 тысяч грн.