Світла не буде по кілька годин? Чого українцям чекати від відключень влітку

Найбільше обмежень буде ввечері

Влітку за сильної спеки та не тільки в Україну цілком можуть повернутись графіки відключень світла. Однак вони спочатку торкнуться промислових споживачів, і в крайньому випадку побутових.

Про це "Телеграфу" розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

За словами Ігнатьєва, якщо все ж таки дійде до графіків відключень, то картина виглядатиме так.

"Потенційні відключення можуть бути зранку — десь до 1-2 годин вранці, і більш тривалі, на 3-4 години, ввечері, оскільки дефіцит формуватиметься якраз у пікові години охолодження — як у побуті, так і в офісних центрах і торгівлі", — говорить експерт.

Виходить, що побутові споживачі — останні у черзі, кого будуть відключати. Насамперед обмеження отримуватиме великий бізнес, а вже потім звичайні люди.

"Зараз відключають великий бізнес, оскільки він має власні потужності: промислові генератори, газові генератори, дизельні. Плюс великий ритейл — торговельні центри та супермаркети — має накопичувачі електроенергії", — пояснює Ігнатьєв.

Експерт додає, що за останні два роки бізнес набудував власної генерації майже на 3 ГВт — близько 1 ГВт у 2024-му і ще близько 2 ГВт у 2025-му.

"Фактично ось ці обсяги зараз і рятують побутових споживачів: при дефіциті ця електрична енергія розподіляється серед населення, бо бізнес сам себе забезпечує", — зазначає Ігнатьєв.

