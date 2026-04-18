В одну з областей повернулися графіки відключень. В чому причина

Росіяни двічі за добу завдали ударів по енергетиці регіону

У Чернігові та області запровадили графіки погодинних відключень. Крім того, через аварійне пошкодження на об'єкті електропостачання частина обласного центру залишилася без світла.

Про це повідомили у "Чернігівобленерго". Знеструмлено 25 тисяч абонентів, енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Графік відключення світла у Чернігівській області на 18 квітня

1.1 08:30 – 12:00, 19:00 – 21:30

08:30 – 12:00, 19:00 – 21:30 1.2 08:30 – 12:00, 19:00 – 21:30

08:30 – 12:00, 19:00 – 21:30 2.1 12:00 – 15:30, 22:30 – 00:00

12:00 – 15:30, 22:30 – 00:00 2.2 12:00 – 15:30, 22:30 – 00:00

12:00 – 15:30, 22:30 – 00:00 3.1 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30

08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30 3.2 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30

08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30 4.1 15:30 – 19:00

15:30 – 19:00 4.2 15:30 – 19:00

15:30 – 19:00 5.1 12:00 – 15:30

12:00 – 15:30 5.2 12:00 – 15:30

12:00 – 15:30 6.1 15:30 – 19:00

15:30 – 19:00 6.2 15:30 – 19:00

Росія вдруге за добу завдала ударів по енергетиці Чернігова

О 4:00 у суботу, 18 квітня, ворожим ударом пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Через це знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах. Крім знеструмлення спостерігається також низька напруга у мережі.

Напередодні, 17 квітня, росіяни також атакували критичну інфраструктуру обласного центру. Через наслідки атаки Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. У п'ятницю подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" було призупинено. Крім того без світла залишилися близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів.

Як повідомляв "Телеграф", минулої осені у Чернігові був повний блекаут через масовані російські атаки на енергооб'єкти на території області. Обласний центр виживав у суцільній темряві та без води.