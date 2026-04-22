Частина чоловіків має заново оформити відстрочку. До якої дати треба встигнути
Не всім право на звільнення від призову буде продовжене автоматично
Відстрочку від мобілізації частині тих, хто її має, з 4 травня доведеться оформлювати заново. Причина в тому, що воєнний стан в Україні встановлено до 4 травня 2026 року, до цієї ж дати оформлено відстрочки від мобілізації.
Як пояснила адвокатка Дар’я Тарасенко, у частини військовозобов’язаних відстрочки продовжилися автоматично, навіть попри відсутність нового указу про продовження мобілізації. Щоб перевірити термін завершення своєї відстрочки, треба сформувати повний витяг у "Резерв+". Про автоматичне продовження свідчить дата дії відстрочки — до 1 серпня.
Що робити, якщо відстрочка не продовжиться автоматично
Можливо, відстрочка ще продовжиться автоматично до дедлайну 4 травня, адже це може відбуватися неодночасно. Однак якщо цього не станеться, доведеться подати пакет документів в ЦНАП — такий, як для первісного оформлення відстрочки. Адвокатка радить зробити це завчасно — за кілька днів до 4 травня. Також, за наявності технічної можливості, можна оформити відстрочку через "Резерв+".
Хто має право на відстрочку у 2026 році
Закон про мобілізацію у статті 23 визначає підстави для відстрочки для таких категорій:
- чоловіки, які відслужили за контрактом 18-24;
- батьки-одинаки, батьки чи опікуни дитини з інвалідністю;
- багатодітні батьки без боргів за аліментами;
- заброньовані працівники критичної інфраструктури;
- особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями з Додатка 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу";
- опікуни повнолітніх дітей чи родичів з інвалідністю чи недієздатністю (за умови постійного догляду);
- студенти на першій вищій освіті (очна або дуальна форма);
- вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75;
- чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;
- звільнені з російського полону.
Раніше "Телеграф" розповідав, що частині військових можуть дати право на звільнення. До Верховної Ради подали законопроєкт, який покликаний врегулювати механізм звільнення зі служби у разі, якщо людина мала або набула право на відстрочку від мобілізації.