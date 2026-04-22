Частина чоловіків має заново оформити відстрочку. До якої дати треба встигнути

Не всім право на звільнення від призову буде продовжене автоматично

Відстрочку від мобілізації частині тих, хто її має, з 4 травня доведеться оформлювати заново. Причина в тому, що воєнний стан в Україні встановлено до 4 травня 2026 року, до цієї ж дати оформлено відстрочки від мобілізації.

Як пояснила адвокатка Дар’я Тарасенко, у частини військовозобов’язаних відстрочки продовжилися автоматично, навіть попри відсутність нового указу про продовження мобілізації. Щоб перевірити термін завершення своєї відстрочки, треба сформувати повний витяг у "Резерв+". Про автоматичне продовження свідчить дата дії відстрочки — до 1 серпня.

Як сформувати повний витяг у Резерв+

Що робити, якщо відстрочка не продовжиться автоматично

Можливо, відстрочка ще продовжиться автоматично до дедлайну 4 травня, адже це може відбуватися неодночасно. Однак якщо цього не станеться, доведеться подати пакет документів в ЦНАП — такий, як для первісного оформлення відстрочки. Адвокатка радить зробити це завчасно — за кілька днів до 4 травня. Також, за наявності технічної можливості, можна оформити відстрочку через "Резерв+".

Хто має право на відстрочку у 2026 році

Закон про мобілізацію у статті 23 визначає підстави для відстрочки для таких категорій:

чоловіки, які відслужили за контрактом 18-24;

батьки-одинаки, батьки чи опікуни дитини з інвалідністю;

багатодітні батьки без боргів за аліментами;

заброньовані працівники критичної інфраструктури;

особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями з Додатка 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу";

опікуни повнолітніх дітей чи родичів з інвалідністю чи недієздатністю (за умови постійного догляду);

студенти на першій вищій освіті (очна або дуальна форма);

вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;

звільнені з російського полону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частині військових можуть дати право на звільнення. До Верховної Ради подали законопроєкт, який покликаний врегулювати механізм звільнення зі служби у разі, якщо людина мала або набула право на відстрочку від мобілізації.