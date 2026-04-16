Не можемо давати надію: в Раді назвали умову, коли будуть чіткі терміни служби для мобілізованих

Масова демобілізація нині неможлива

У грудні 2025 року Кабінет Міністрів України зареєстрував законопроект №14283, який пропонує врегулювати питання відстрочки для мобілізованих осіб. Однак втілити в життя чіткі терміни можна буде лише за однієї умови.

Згідно з концепцією проекту, військовослужбовець зможе отримати право на річну відстрочку після року служби за контрактом.

Нардеп від монобільшості, член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський зазначив, що масова демобілізація наразі неможлива, оскільки російська армія постійно збільшує чисельність своїх військ. Ще наприкінці 2024 року – на початку 2025 року їх було 570 тисяч, а зараз понад 700 тисяч.

І на цьому фоні давати надію для наших захисників, що буде забезпечена можливість звільнення в запас, ну це точно не щиро. В умовах війни терміни служби можуть бути забезпечені лише через укладання строкових контрактів: 2, 3, 5 років. І після якогось терміну можна буде мати право на гарантований відпочинок протягом одного року. Та говорити про масове звільнення з ЗСУ, на жаль, зараз не можна каже Веніславський.

Водночас член комітету з нацбезпеки, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський пояснив, що це питання про чіткі терміни служби для мобілізованих має ініціювати лише військове керівництво, володіючи повною інформацією становища на фронті.

Це питання буде доцільно розглядати тоді, коли у нас будуть укомплектовані на 100% всі бойові підрозділи та буде сформований достатній резерв. В іншому випадку розгляд даного питання призведе до втрати наших територій підсумував Здебський.

