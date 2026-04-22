Часть мужчин должна заново оформить отсрочку. До какой даты нужно успеть

Не всем право на освобождение от призыва будет продлено автоматически

Отсрочку от мобилизации, части тех, кто ее имеет, с 4 мая придется оформлять заново. Причина в том, что военное положение в Украине установлено до 4 мая 2026, до этой же даты оформлены отсрочки от мобилизации.

Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, у части военнообязанных отсрочки продлились автоматически, даже несмотря на отсутствие нового указа о продлении мобилизации. Чтобы проверить срок завершения своей отсрочки, нужно сформировать полную выписку в "Резерв+". Об автоматическом продлении свидетельствует дата действия отсрочки – до 1 августа.

Как сформировать полную выписку в Резерв+

Что делать, если отсрочка не продлится автоматически

Возможно, отсрочка еще продлится автоматически до дедлайна 4 мая, так как это может происходить неодновременно. Однако, если этого не произойдет, придется подать пакет документов в ЦНАП — такой, как для первоначального оформления отсрочки. Адвокат советует сделать это заблаговременно — за несколько дней до 4 мая. Также при наличии технической возможности можно оформить отсрочку через "Резерв+".

Кто имеет право на отсрочку в 2026 году

Кто имеет право на отсрочку. Инфографика создана ИИ

Закон о мобилизации в статье 23 определяет основания для отсрочки следующих категорий:

мужчины, отслужившие по контракту 18-24;

отцы-одиночки, родители или опекуны ребенка с инвалидностью;

многодетные отцы без долгов по алиментам;

забронированные работники критической инфраструктуры;

лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями из Приложения 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе";

опекуны совершеннолетних детей или родственников с инвалидностью или недееспособностью (при постоянном уходе);

студенты на первом высшем образовании (очная или дуальная форма);

ученые и преподаватели со ставкой не менее 0,75;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте;

освобожденные из российского плена.

