Часть мужчин должна заново оформить отсрочку. До какой даты нужно успеть

Елена Руденко
Автор
Определенные категории освобождаются от обязательной службы Новость обновлена 22 апреля 2026, 10:24
Определенные категории освобождаются от обязательной службы. Фото Коллаж "Телеграф"

Не всем право на освобождение от призыва будет продлено автоматически

Отсрочку от мобилизации, части тех, кто ее имеет, с 4 мая придется оформлять заново. Причина в том, что военное положение в Украине установлено до 4 мая 2026, до этой же даты оформлены отсрочки от мобилизации.

Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, у части военнообязанных отсрочки продлились автоматически, даже несмотря на отсутствие нового указа о продлении мобилизации. Чтобы проверить срок завершения своей отсрочки, нужно сформировать полную выписку в "Резерв+". Об автоматическом продлении свидетельствует дата действия отсрочки – до 1 августа.

Как сформировать полную выписку в Резерв+
Как сформировать полную выписку в Резерв+

Что делать, если отсрочка не продлится автоматически

Возможно, отсрочка еще продлится автоматически до дедлайна 4 мая, так как это может происходить неодновременно. Однако, если этого не произойдет, придется подать пакет документов в ЦНАП — такой, как для первоначального оформления отсрочки. Адвокат советует сделать это заблаговременно — за несколько дней до 4 мая. Также при наличии технической возможности можно оформить отсрочку через "Резерв+".

Кто имеет право на отсрочку в 2026 году

Кто имеет право на отсрочку Инфографика создана ИИ
Кто имеет право на отсрочку. Инфографика создана ИИ

Закон о мобилизации в статье 23 определяет основания для отсрочки следующих категорий:

  • мужчины, отслужившие по контракту 18-24;
  • отцы-одиночки, родители или опекуны ребенка с инвалидностью;
  • многодетные отцы без долгов по алиментам;
  • забронированные работники критической инфраструктуры;
  • лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями из Приложения 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе";
  • опекуны совершеннолетних детей или родственников с инвалидностью или недееспособностью (при постоянном уходе);
  • студенты на первом высшем образовании (очная или дуальная форма);
  • ученые и преподаватели со ставкой не менее 0,75;
  • мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте;
  • освобожденные из российского плена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что части военных могут дать право на увольнение. В Верховную Раду подали законопроект, призванный урегулировать механизм увольнения со службы в случае, если человек имел или получил право на отсрочку от мобилизации.

