Часть мужчин должна заново оформить отсрочку. До какой даты нужно успеть
Не всем право на освобождение от призыва будет продлено автоматически
Отсрочку от мобилизации, части тех, кто ее имеет, с 4 мая придется оформлять заново. Причина в том, что военное положение в Украине установлено до 4 мая 2026, до этой же даты оформлены отсрочки от мобилизации.
Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, у части военнообязанных отсрочки продлились автоматически, даже несмотря на отсутствие нового указа о продлении мобилизации. Чтобы проверить срок завершения своей отсрочки, нужно сформировать полную выписку в "Резерв+". Об автоматическом продлении свидетельствует дата действия отсрочки – до 1 августа.
Что делать, если отсрочка не продлится автоматически
Возможно, отсрочка еще продлится автоматически до дедлайна 4 мая, так как это может происходить неодновременно. Однако, если этого не произойдет, придется подать пакет документов в ЦНАП — такой, как для первоначального оформления отсрочки. Адвокат советует сделать это заблаговременно — за несколько дней до 4 мая. Также при наличии технической возможности можно оформить отсрочку через "Резерв+".
Кто имеет право на отсрочку в 2026 году
Закон о мобилизации в статье 23 определяет основания для отсрочки следующих категорий:
- мужчины, отслужившие по контракту 18-24;
- отцы-одиночки, родители или опекуны ребенка с инвалидностью;
- многодетные отцы без долгов по алиментам;
- забронированные работники критической инфраструктуры;
- лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями из Приложения 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе";
- опекуны совершеннолетних детей или родственников с инвалидностью или недееспособностью (при постоянном уходе);
- студенты на первом высшем образовании (очная или дуальная форма);
- ученые и преподаватели со ставкой не менее 0,75;
- мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте;
- освобожденные из российского плена.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что части военных могут дать право на увольнение. В Верховную Раду подали законопроект, призванный урегулировать механизм увольнения со службы в случае, если человек имел или получил право на отсрочку от мобилизации.