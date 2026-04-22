Людей стало в рази менше. Яка чисельність населення в Україні на 2026 рік

Оцінку проводять щороку, але статистичні похибки накопичуються і впливають на дані

Останній перепис населення України проводився ще у далекому 2001 році, але, незважаючи на це, щорічно проводяться оцінки чисельності. Стало відомо, скільки ж мешкає людей станом на 2026 рік на підконтрольній території нашої країни.

Про це заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Скільки українців залишилося, а скільки повернеться після війни – відповіді демографа".

Згідно з експертними оцінками, в Україні проживає близько 29 мільйонів осіб, із можливою похибкою приблизно в один мільйон.

Я особисто схиляюся швидше до нижньої межі цього діапазону. Зараз у Державній службі статистики працює робоча група – до неї входять і фахівці нашого інституту зазначив співрозмовник.

Олександр Гладун

При цьому Гладун анонсував, що вже незабаром можуть бути опубліковані свіжі та офіційні дані щодо чисельності населення України.

Він пояснив, що оцінки проводять щороку. Процедура виглядає так: спочатку проводиться перепис, після чого розраховується базова оцінка на 1 січня найближчого до нього року. Наш останній перепис відбувся 5 грудня 2001 року, і від тієї бази оцінки просувалися далі рік за роком.

При цьому Державна служба статистики на основі даних Міністерства юстиції про реєстрацію народжень та смертей та даних Державної міграційної служби або реєстрів територіальних громад формує оцінки чисельності населення на початок кожного року.

Чому назвати точні цифри складно?

Гладун зазначив, що з часом накопичуються похибки обліку. Тобто фіксувати народжуваність вдається майже повністю. А ось зі смертністю справи гірші, оскільки бувають випадки, коли людина померла, а про це ніхто не повідомив.

Найбільшу похибку дають міграційні процеси: люди змінюють місце проживання, не реєструючись і облік просто не встигає за цими переміщеннями. Ця ситуація – не українська специфіка. Вона властива всім країнам світу розповів співрозмовник "Телеграфа"

Перепис населення 2001 року — скільки в Україні мешкало людей

Загальна чисельність населення України у 2001 році становила 48 млн 457 тис. осіб. На той момент на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.

Перепис населення України 2001 року.

