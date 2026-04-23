Українців буде всього 15 млн? Скільки дітей треба народжувати, аби виправити ситуацію

Ще до повномасштабного вторгнення показник відтворення був вдвічі меншим

Чисельність населення України постійно зменшується, але прогнози ООН про скорочення до 15 млн — не точні. Втім вже зараз можна порахувати, скільки треба народжувати дітей, аби хоча б вийти в нуль з рівнем смертності.

Про це "Телеграфу" розповів демограф Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

За його словами, прогноз ООН, що нібито чисельність українців в державі до кінця століття впаде до 15 млн, не точний. Точні цифри дають прогнози на коротші терміни, зокрема 5 років.

"Якщо серйозно: ООН розробляє прогнози для всіх країн світу, і для України вони беруть усю територію в кордонах 1991 року. Як вони оцінюють чисельність населення на окупованих територіях — чесно кажучи, уявити важко", — каже Гладун.

Скільки має народжуватись дітей в Україні, аби населення не скорочувалось.

Експерт пояснює, що для простого відтворення населення потрібно, щоб сто жінок репродуктивного віку — це формально 15-49 років, хоча народжують і раніше, і пізніше — народили в сумі 210-220 дітей. Виходить, що десь 2 дитини на сім'ю. Однак й тут треба враховувати дитячу смертність тощо.

В Україні у 2021 році — враховуючи, що це був рік ковіду — сто жінок народжували 116 дітей. Тобто вдвічі менше від необхідного. За нашими експертними оцінками на сьогодні — а точні дані ми наразі не маємо, бо для розрахунку цього показника потрібна статистика народжень у розрізі віку матері — показник, мабуть, близький до 90 дітей на 100 жінок. Це дуже низький рівень.

"Утім, не варто думати, що Україна тут унікальна. У Південній Кореї в мирний час цей показник трохи більший за 70. Зниження народжуваності — загальносвітовий тренд, що охопив буквально всі країни, крім окремих африканських. В Індії відбувається те саме. Китай через десятиліття політики "одна сім'я — одна дитина" вже зіткнувся з наслідками: показник там близький до 100 дітей на 100 жінок, і незабаром чисельність населення почне стрімко скорочуватися", — резюмує Гладун.

