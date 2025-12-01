Рус

Тепер в поштомат дорожче: як Нова пошта змінила тарифи

Галина Михайлова
Читать на русском
Нова пошта Новина оновлена 01 грудня 2025, 09:39
Нові ціни на доставку містом і по Україні у грудні

Нова пошта починає грудень з новими тарифами. Серед оновлених тарифів — популярна серед українців у поштомати. Тепер за цю послугу потрібно доплатити +10 грн.

Що потрібно знати:

  • Змінено вартість доставки документів, посилок та великогабариту
  • В поштомат — дорожче, ніж раніше
  • Інші оператори поки без змін

Якщо ви користуєтесь кур'єрською доставкою чи у вас забирають посилки — за кожну + 50 грн. Які зараз ціни на доставку Нової пошти (тарифи, що змінились):

  • документи у фірмовому конверті — 60 грн по місту та 70 грн по Україні замість єдиного тарифу 65 грн,
  • доставка посилок по місту до 10 кг — 100 грн, до 30 кг — 160 грн,
  • доставка посилок по Україні до 10 кг — 120 грн, до 30 кг — 180 грн,
  • якщо вантажі понад 30 кг — перевезти між відділеннями коштуватиме на 1 грн/кг дорожче, по місту це 6 грн/кг, по Україні від 10 до 12 грн/кг залежно від зони доставки,
  • відправлення понад 120 см або без коробки — доплата 100 грн (+50 грн).
Ціни популярних поштових операторів в Україні
Зазначимо, що інші поштові оператори наразі не заявляли про зміни тарифів.

