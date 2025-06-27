Небезпека чатує на військових навіть у посилках: "Нова Пошта" пояснила, як себе убезпечити

Поштовий оператор на прохання "Телеграфу" нагадав алгоритм дій військових та цивільних при відправленні та отриманні посилок

У розпал повномасштабної війни ворог вдається до різних способів заподіяння шкоди українським воїнам. Нещодавно прогриміла історія з замінованим скутером, який військові придбали через сайт оголошень. А днями стало відомо про небезпечну посилку з вибухівкою, яку на щастя вчасно виявили й знешкодили.

"Телеграф" дізнався про подробиці та отримав від поштової компанії поради, як військовим та цивільним убезпечити себе від небажаних сюрпризів.

Попередження щодо небезпеки, яку можуть нести посилки, днями опублікувала у Facebook столична волонтерка Наталія Комаренко. І додала скрін розсилки серед військових зі стислим описом ситуації, що сталася 22 червня, а також порадами, як діяти у таких випадках. Того дня до відділення "Нової пошти" звернувся військовослужбовець, який отримав повідомлення, що до нього прямує відправлення з Харкова нібито від знайомого фронтовика. Підозри, що вантаж може бути проблемним, згодом підтвердилися, адже в ньому містилась вибухівка.

У пресслужбі компанії "Нова пошта", до якої "Телеграф" звернувся, щоб отримати підтвердження чи спростування такого факту, повідомили наступне:"22 червня 2025 року у відділенні "Нової пошти" в Херсоні справді виявили підозрілу посилку з вибуховим пристроєм. Військовий звернувся до працівників, бо отримав повідомлення про відправлення, яке не замовляв. При перевірці з’ясувалося, що людина, вказана як відправник, насправді нічого не надсилала. Працівники викликали поліцію, і спеціальні служби знайшли та знешкодили вибухівку. "Нова пошта" співпрацює зі слідством".

Також поштовий оператор на прохання нашого видання нагадав алгоритм дій військових та цивільних при відправленні та отриманні посилок, аби уникнути порушень правил безпеки та не створити загрозу для відправника, отримувача, працівників логістичної мережі, відділень та інших осіб. Він є стандартним і виглядає так:

- перед відправленням варто перевірити, що дозволено відправляти, а що ні;

- ретельно пакувати вміст, особливо якщо він крихкий або специфічний (наприклад, побутова хімія чи техніка);

- додати чіткий опис відправлення;

- встановити справжню оціночну вартість;

- при отриманні перевіряти цілісність упаковки та звірити дані.

- якщо посилка виглядає підозріло — наприклад, її не очікували або не замовляли особисто — варто повідомити про це оператора відділення та відмовитися від посилки.

– При цьому й у разі виникнення підозри з боку працівника "Нової пошти" щодо небезпеки вмісту посилки, він має право звернутися до відповідних служб для перевірки та реагування, – наголосили у пресслужбі компанії. – У такому разі посилка ізолюється, викликається відповідна служба, а відправлення зупиняється до з’ясування обставин.

А на прифронтових територіях з міркувань безпеки всі посилки приймаються у відкритому вигляді. Й незалежно від адресата при сумнівах щодо безпечності відправлення працівники пошти також викличуть правоохоронців.

З урахування того, що військовим часто направляють різні товари окремі волонтери, а також організації та благодійні фонди у "Новій пошті" нагадали, що для них діють програми лояльності. При цьому для таких постійних помічників армії, а також рідних військових діють загальні поради при відправленні посилок:

- уникати уточнення військового характеру вмісту (наприклад, не вказувати "для ЗСУ");

- використовувати загальні формулювання на кшталт "одяг", "продукти", "речі особистого користування";

— страхувати дорогі речі та не пакувати їх у прозору тару;

- дотримуватись списку дозволених товарів, не вкладати піротехніку, рідини без маркування, а також акумулятори без сертифікатів;

— у разі регулярних відправлень — консультуватися з менеджерами відділень.

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