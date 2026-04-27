В Україні готують реформу проїзду в транспорті: що і для кого зміниться

Усі поїздки фіксуватимуть автоматично через банківські картки

В Україні готують реформу систему пільгового проїзду в громадському транспорті. Законопроєкт №5651-2 передбачає перехід до електронного обліку поїздок і має зробити систему прозорішою. Зокрема, посвідчення пред'являти потреби не буде, а кожна поїздка пільговика реєструватиметься.

Згідно з пропонованими змінами, кожна поїздка пільговика фіксуватиметься автоматично: пасажир прикладатиме банківську картку до валідатора, система реєструватиме поїздку, а перевізник отримуватиме компенсацію з бюджету. Джерело грошей залежатиме від типу пільги — проїзд ветеранам компенсуватиме держава, а пенсіонерам та іншим категоріям — місцеві громади. Вони також можуть встановлювати обмеження на кількість поїздок тощо.

Що зміниться для людей

Більшість пільговиків зможуть користуватися банківськими картками, які вже використовують для отримання виплат. У разі втрати картку можна буде заблокувати через банк і відновити, зокрема через ЦНАП. У Мінрозвитку наголошують — це створить прозорий механізм розрахунків та дозволить "користуватися пільгами без принижень і конфліктів".

Що змінить реформа пільгових перевезень/ Джерело: Мінрозвитку

Коли запрацює

Реформу впроваджуватимуть поступово до 1 липня 2028 року. За цей час транспорт мають обладнати валідаторами, підключити операторів системи та інтегрувати пільговиків до електронного обліку.

Законопроєкт уже підтримав профільний комітет парламенту. Наразі він очікує не друге читання. Зауважимо — подали законопроєкт ще у 2021 році, проте активна робота по ньому почалась наприкінці 2025 року.

