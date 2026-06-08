Президент Українського ПЕН, філософ та публіцист Володимир Єрмоленко вважає, що російський авторитаризм має історичну безперервність від імперських часів до сучасної Росії та Путіна:

Нещодавно зі студентами Могилянки читали Астольфа де Кюстіна. Автора книги "Росія в 1839 році" — мабуть, найбільш чесного та безжального опису імперської Росії від європейця.

Про Кюстіна я трохи писав у "Плинних ідеологіях". Французький аристократ ХІХ століття, який шукав у російській імперії альтернативи до ідеалів Французької революції — а повернувся звідти жорстким критиком тиранії

я всім нашим друзям з Європи кажу: хочете зрозуміти, що таке путінізм — читайте Кюстіна. Це найкращий ваш експерт з путіна та Росії, якого ви забули. Бо найкраще зрозуміє путіна той, хто побачить у путіні симптом, який постійно повторюється. Чортове коло.

цікаво, що сам Кюстін цитує листи європейських дипломатів до Московії від XVI століття (!), і каже, що нічого відтоді не змінилося.

отже, кілька майже випадкових цитат:

- Що ж до людської гідності, то вона, знаєте, в Росії невідома.

- Петербург — це військовий табір, перетворений на місто.

- Від першого погляду, коли я побачив російських придворних, мене вразило, з якою надзвичайною покорою вони виконують свій обов’язок вельмож; вони є просто високопоставленими рабами.

- Російський тип урядування — це табірний порядок, яким підмінили устрій держави; це стан облоги, що став нормою

- Коли Пьотр І запровадив те, що тут називають "чином", тобто коли він поширив військову ієрархію на все управління імперією, він перетворив свій народ на армію німих, а себе проголосив її полководцем із правом передавати це звання своїм спадкоємцям…

- Іноземці давно дивуються любові цього народу до свого рабства

- Серед цього народу, позбавленого дозвілля та власної волі, бачиш лише тіла без душ, і здригаєшся від думки, що на таку величезну кількість рук і ніг є всього одна голова.

- …росіяни вічно поспішають, бо все їхнє життя минає у спробах пробитися в люди. Безтурботна насолода, тобто власне насолода, без жодної мети, тут є чимось невідомим.

- Удавана покірність здається мені останнім ступенем ницості, до якого може опуститися рабська нація; бунт чи розпач, безперечно, були б страшнішими, але не такими ганебними. Слабкість, здеградована настільки, що вона відмовляє собі навіть у праві поскаржитися — цій розраді для тварин; страх, заколисаний ще більшим страхом — це те моральне явище, від якого можна лише плакати кривавими сльозами.

- Політичний режим Росії не витримав би й двадцяти років вільного спілкування із Західною Європою.

- Щодо цивілізації, то досі вони (росіяни) вдовольнялися лише її видимістю; але якщо колись вони зможуть помститися за свою реальну меншовартість, вони змусять нас жорстоко поплатитися за наші переваги.

- Наслідком такого суспільного устрою є настільки запекла лихоманка заздрощів і настільки невпинне прагнення задовольнити свої амбіції, що російський народ став нездатним ні до чого, окрім завоювання світу.

- Якщо непомірна амбітність висушує серце окремої людини, вона цілком здатна висушити й думку та затьмарити розум цілої нації — аж до того, що змусить її пожертвувати власною свободою заради перемоги.

***

Висновок? "Експертиза" щодо Росії в європейському світі є. Мудрі люди там давно все зрозуміли. Дуже давно. Просто треба віднайти їх і перечитати

Читаймо класиків

Джерело: Facebook автора