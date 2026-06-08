Роками лежали без діла: CD і DVD-диски можна перетворити на корисні та красиві речі для дому

З дисків можна зробити підставки, годинники, прикраси і не тільки

Старі компакт-диски та DVD, які колись зберігали музику, фільми чи фото, сьогодні часто вважають непотрібними. Проте їх не обов’язково викидати — у сучасному декорі та хендмейді вони знову стали популярним матеріалом для творчих рішень.

Завдяки блискучій поверхні та міцності, диски можна легко перетворити на корисні або декоративні речі для дому. Детальніше про способи написали в "Los Andes 142".

Ось кілька простих ідей:

Мозаїка для декору — прикрашання рамок, горщиків або дзеркал. Підставки — стильні аксесуари для чашок і склянок. Садові прикраси — елементи, що відбивають світло та прикрашають двір. Настінні годинники — просте перетворення на оригінальний декор. Святкові прикраси — гірлянди та блискучі елементи для вечірок. Підставки під свічки чи рослини — захист поверхонь і декоративний акцент.

Що можна зробити зі компакт-дисків та DVD. Фото: "Los Andes 142"

Вироби зі старих компакт-дисків та DVD. Фото: "Los Andes 142"

Такі прості ідеї допомагають зменшити кількість відходів і водночас створити унікальні речі для дому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що старі кухлі можна не викидати, а дати їм друге життя, перетворивши на корисні речі для організації простору та затишку в домі.