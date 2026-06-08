Навіть якщо не впіймали за руку? Як в "АТБ" можуть покарати за крадіжку товару

Подальші порушення можуть призвести навіть до кримінальної відповідальності

Охорона у супермаркетах "АТБ" може написати заяву в поліцію на покупця за систематичні крадіжки. Навіть якщо останній інцидент було врегульовано полюбовно, співробітники магазину можуть пригадати попередні порушення.

Про це розповів Юрій Айвазян на порталі "Юристи UA". Він відповів на запитання користувача, чия подруга регулярно "забувала оплачувати товар".

"Сьогодні знову була така ж спроба, але зупинила охорона. Товар було оплачено за чеком. Вона написала, що претензій до охорони не має. Поліцію не викликали. Чи можуть вони подати заяву?" — спитала дівчина.

У відповідь на це юрист Айвазян пояснив, що згідно з українським законодавством охорона "АТБ" зберігає за собою можливість подати заяву в поліцію навіть за попередні крадіжки, якщо вона має докази, наприклад, відеофіксацію правопорушення.

"Раджу Вашій знайомій не вчиняти більше відповідних дій, щоб це не спричинило кримінальної відповідальності ", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що касир "АТБ" назвав "зворушливу" звичку покупців.