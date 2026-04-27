Украинцев испугала загадочная "чупакабра". Что известно о гибели кенгуру и других животных по всей стране

На Полтавщине и Прикарпатье ищут объяснение странным случаям

Чупакабра вернулась? Сначала на Ивано-Франковщине заметили странного зверя, а позже — якобы неизвестный хищник натворил беды на Полтавщине. "Телеграф" разбирался, что вызвало новую волну слухов.

Что нужно знать:

В Кременчуге неизвестные убили 9 животных в мини-зоопарке

В Полтавской области также фиксировали нападения на домашних животных

Видео из Прикарпатья показало странное животное без шерсти

Среди возможных хищников также называют шакала

Подкормило разговоры убийство животных в минизоопарке питомника растений "Гарды" в Кременчуге. Неизвестные проникли на территорию и убили девять животных. Из-за нападения обратились в полицию и ветеринарную службу, рассказал "Телеграфу" сын владельца Кирилл Погребной.

"Неизвестно кто, прогрызли сетку металлическую, разорвали семь оленей и два кенгуру. Было видеонаблюдение, но пока нет точной информации, когда и кем было совершено нападение", — говорит он. Среди версий — нападение стаи диких собак.

В питомнике жили животные/ Источник: сайт "Гарды"

Убитые животные были в одном вольере/ Источник: Инстаграм "Гарды"

Некоторым животным было всего несколько месяцев/ Источник: Инстаграм "Гарды"

Предыдущее нападение неизвестных животных также произошло на Полтавщине — в селе Потоки поломали клетки и погрызли кроликов. Село Потоки является частью Кременчугской городской громады Полтавской области. Оно расположено примерно в 12–15 км от Кременчуга.

Историям о чупакабре — десятки лет. Чаще странного зверя, якобы пьющего кровь животных, замечали в 2009-2011 годах. Слухоов о недюжинной силе животных было немало, говорят, что "все живое застывает от ужаса". Но с тех пор вариантов, кто мог напасть, стало больше, в частности, появились экзотические животные.

Снова вспомнили про чупакабру, когда на Прикарпатье запечатлели странное животное — почти без меха и как бы "изогнутое". Однако по словам биологов Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины, это может быть больная демодекозом лиса или енотовидная собака. Они в таком случае теряют шерсть. Другая болезнь, искажающая их вид — чесотка.

Кандидат биологических наук, декан факультета биомедицинских технологий в Университете "Украина" Валентина Мовчан предполагает, что это мог быть шакал. Эти животные давно распространились по территории Украины.

Название "чупакабра" происходит из испанского от смеси слов "сосать" и "коза". Это якобы мифическое животное, высасывающее кровь у домашней живности. Однако в Украине многие другие животные несут риски домашним животным — лисы, куницы, шакалы, а иногда — стаи одичавших псов. В марте в Ровно такая стая истребила овец в историческом парке, пострадали и другие животные. Примечательно, что собаки не ели животных, а просто охотились ради развлечения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что шакалы вытеснили других хищников и активно наращивают популяцию. Они не только могут охотиться на птиц и небольших диких животных, но и угрожать домашним.