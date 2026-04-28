Росіяни хочуть запустити ДРГ у дві області України? Що відомо і чи є загроза для міст

Сили оборони контролюють ситуацію

У мережі з’явилася інформація, що ворог планує застосувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) на Чернігівському та Шосткинському (Сумська область) напрямках. Проте насправді ситуація перебуває під контролем і помітного збільшення кількості ворожого угруповання немає.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, на цих напрямках фіксувалися спроби ворога діяти з метою створення "буферної зони".

"І ці спроби були і в 2025 році, зокрема. Але вони всі були зірвані. Можу сказати, що зараз ситуація знаходиться під контролем Сил оборони та безпеки. На сьогоднішній день значного збільшення кількості ворожого угрупування у цьому напрямі немає", — пояснює експерт.

Олександр Мусієнко. Фото: Facebook

Він додав, що на Сумщині були нейтралізовані спроби противника просунутися вглиб території та створити так звану "буферну зону" на одному з напрямків.

"Всі ті ворожі сили та засоби, які противник застосовує, знищуються. У принципі, так буде і на цьому напрямку. Ми чудово розуміємо, що зараз зі зміною погодних умов ворог фактично діє по всій лінії фронту. Противник намагається перевіряти на потужність нашу лінію оборони, розтягувати нашу лінію оборони, шукати слабкі місця", — сказав він.

Чернігів та Шостка на карті

Мусієнко каже, що робляться дії, зокрема превентивного характеру, щоб не дати ворогові реалізувати його наміри.

Передісторія

Моніторингові канали опублікували в мережі інформацію про те, що російські війська планують застосування ДРГ зі складу підрозділів СПП "Сенеж" та "Кубінка" на Чернігівському та Шосткинському напрямках.

При цьому нібито ворог готується залучити до 200 осіб особового складу.

"Завдання — кошмарити наш передній край оборони та прикордонні населені пункти", — йдеться у пості.

Чернігівський та Шосткинський напрямки. Скринот: Telegram-канал "Оперативний Інформ"

