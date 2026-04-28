Россияне хотят запустить ДРГ в две области Украины? Что известно и есть ли угроза для городов

Силы обороны контролируют ситуацию

В сети появилась информация, что враг планирует применить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Черниговском и Шосткинском (Сумская область) направлениях. Однако на деле ситуация находится под контролем и заметного увеличения количества вражеской группировки не наблюдается.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, на данных направлениях фиксировались попытки врага действовать с целью создания "буферной зоны".

"И эти попытки были и в 2025 году, в частности. Но они все были сорваны. Могу сказать, что сейчас ситуация находится под контролем Сил обороны и безопасности. На сегодняшний день значительного увеличения количества вражеской группировки в этом направлении нет", — объясняет эксперт.

Александр Мусиенко. Фото: Facebook

Он добавил, что в Сумской области были нейтрализованы попытки противника продвинуться вглубь территории и создать так называемую "буферную зону" на одном из направлений.

"Все те вражеские силы и средства, которые противник применяет, они уничтожаются. В принципе, так будет и на этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что сейчас с изменением погодных условий враг фактически действует по всей линии фронта. Противник пытается проверять на мощь нашу линию обороны, растягивать нашу линию обороны, искать слабые места", — подчеркнул собеседник.

Чернигов и Шостка на карте

Мусиенко говорит, что предпринимаются действия, в том числе превентивного характера, чтобы не дать врагу реализовать его намерения.

Предыстория

Мониторинговые каналы опубликовали в сети информацию о том, что российские войска планируют применение ДРГ из состава подразделений СПП "Сенеж" и "Кубинка" на Черниговском и Шосткинском направлениях.

При этом, якобы враг готовится привлечь до 200 человек личного состава.

"Задача — кошмарить наш передний край обороны и пограничные населенные пункты", — говорится в посте.

Черниговское и Шосткинское направления. Скринот: Telegram-канал "Оперативний Інформ"

