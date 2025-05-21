У цій київскій гімназії свого часу відбувся переворот у жіночій освіті: де вона знаходиться (фото)

У непримітній старовинній будівлі на вулиці Січових Стрільців у Києві наприкінці XIX століття сталася тиха революція в жіночій освіті

На перший погляд, школа на вулиці Січових Стрільців у Києві — це звичайна старовинна будівля, яка не привертає особливої уваги. Адже в столиці чимало старобудов, і здивувати когось цим складно.

Проте саме тут, у серці міста, у ХІХ столітті відбулася справжня революція в освіті та житті жінок. Ця історія могла б залишитися в тіні великих подій, якби не надзвичайна сміливість однієї жінки, яка наважилася кинути виклик тогочасним стереотипам.

Аделаїда Жекуліна — жінка, яка втратила все, але дала майбутнє іншим

Історія цієї школи нерозривно пов'язана з іменем Аделаїди Жекуліної. Вона була матір'ю дванадцяти дітей і більшу частину життя присвятила сім'ї. Як і багато жінок того часу, вона не мала власних коштів і залежала від чоловіка, який був єдиним годувальником. Та коли її чоловік раптово помер, сім'я опинилася у скрутному становищі.

Саме тоді Аделаїда вирішила змінити своє життя і дати шанс на незалежність іншим дівчатам. Вона впровадила інноваційний підхід до жіночої освіти, який став справжнім проривом для Києва.

Аделаїда Жекуліна

Після переїзду до Києва у 1899 році вона отримала офіційний дозвіл на відкриття чоловічої чотирикласної школи 2-го розряду з підготовчим класом. За рік поряд із чоловічою школою з’явилися жіноча школа та дитячий садок.

Поступово чоловічу школу закрили, а жіночу перетворили на повноцінну гімназію, яка отримала право викладати за програмою чоловічих гімназій. Це було революційним кроком, адже для вступу до університету на деякі спеціальності потрібен був курс латини, якого звичайні жіночі гімназії не пропонували. Жекуліна домоглася права для своїх випускниць вступати без іспитів до Жіночого медичного інституту та інших подібних закладів. При гімназії також діяли Вищі вечірні жіночі курси, що давали можливість здобути вищу освіту.

Локації та будівля

Спочатку заклад розташовувався на вулиці Інститутській, 16 (будинок Льва Гінзбурга, який згодом було знесено). У 1906 році гімназія переїхала на вулицю Ярославів Вал, 36 — у будівлю, де 1918 року заснували Українську академію наук.

Згодом приміщення стало затісним, і Аделаїда Жекуліна придбала ділянку на вулиці Львівській (сучасна вулиця Січових Стрільців). У 1911–1912 роках тут було зведено триповерховий будинок для гімназії та дитячого садка — саме в цьому приміщенні гімназія діяла до 1919 року. Після більшовицької влади гімназію перетворили на трудову школу № 64, а з 1950-х років у цій будівлі розташована київська школа № 138.

Революція в жіночій освіті: від вишивання до математики і права

До того часу дівчат навчали переважно "жіночим" наукам — іноземним мовам для світського спілкування, рукоділлю, основам домашнього господарства. Аделаїда Жекуліна ж запропонувала навчати дівчат так само ґрунтовно, як і хлопців: латину, англійську, математику, хімію, фізику. Це давало можливість жінкам здобувати професії юристок, лікарок, науковиць — тобто ставати фінансово незалежними та впливовими.

Її ідеї швидко увірвалися у київське життя і викликали справжній резонанс. Виявилося, що місто давно чекало на такі зміни. Завдяки школі Аделаїди Жекуліної сотні дівчат здобули якісну освіту і змогли побудувати успішні кар'єри. Серед її випускниць — перші жінки-лікарки, юристки, викладачки, які працювали в Києві наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття.

Зараз у будівлі колишньої школи Жекуліної розташований освітній заклад, який продовжує традиції своєї засновниці, хоча багато киян навіть не здогадуються про історичне значення цієї споруди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українську мову почали вивчати ще за Франца Йосифа. Восени 1848 року у Львівському університеті була заснована філологічна кафедра.