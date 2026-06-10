Де навчатися після школи, щоб заробляти 10 тисяч доларів. Три напрямки з великими зарплатами

Паралельно треба вивчати англійську, без неї такі зарплати неможливі

Багатьом українським випускникам та їхнім батькам настав час вирішувати, де вчитися після школи, щоб отримати професію, яка б приносила стабільний дохід. "Телеграф" запитав у штучного інтелекту, який фах дасть шанс в майбутньому заробляти 10 000 доларів (близько 445 тисяч гривень) на місяць.

Три напрямки навчання, які в перспективі можуть дозволити на рівень зарплати у 10 тисяч доларів, назвав штучний інтелект Gemini. Важливо розуміти, що жоден диплом сам по собі не гарантує таку зарплату. На такому рівні не платять за "корочку", отримувати такі гроші можна лише маючи унікальні навички, вміння брати на себе відповідальність. Зазвичай йдеться про роботу у міжнародних компаніях, або на ринку США/ЄС.

Штучний інтелект та аналіз даних

Світ увійшов в еру нейромереж, які надалі будуть лише розвиватися. Тому будуть мати попит фахівці, які вміють їх створювати, навчати та впроваджувати в бізнес.

Куди вступати: Спеціальності "Комп'ютерні науки", "Прикладна математика", "Системний аналіз" або "Інженерія програмного забезпечення"

Звичайним розробникам зараз в Україні в середньому платять 3000–6000 доларів. Отримувати "десятку" мають шанс спеціалісти з машинного навчання, які оптимізують бізнес-процеси для гігантів типу Google, Meta чи великих американських стартапів.

Міжнародні фінанси та Інвестиційний банкінг

Ті, хто керує великими капіталами, отримують величезні комісійні та бонуси. Ці фахівці можуть розраховувати на зарплати значно вищі за середній рівень.

Куди вступати: "Міжнародні економічні відносини", "Фінанси та кредит", "Кількісні фінанси" (Quantitative Finance). Найперспективніший вибір — топові виші або програми подвійних дипломів з європейськими університетами.

Хоча базова ставка у сфері може бути скромнішою, річні бонуси за успішні угоди (злиття компаній, вихід на біржу) часто перевищують річну зарплату. Головна умова — бездоганна англійська та аналітичний склад розуму.

Кібербезпека

Бізнеси переходять в цифровий формат, кількість кібератак зростає. Залучення фахівців з захисту даних — питання виживання для корпорацій і держав.

Куди вступати: "Кібербезпека та захист інформації", "Інформаційні системи та технології".

Збитки від витоку даних чи блокування системи можуть коштувати компаніям мільйони. Тому вони готові добре платити експертам, здатним побудувати "цифрову фортецю" або ліквідувати наслідки хакерської атаки.

Ключ до успіху — англійська на високому рівні

Будь-який з цих напрямків вимагає знання англійської мови на рівні Fluent (C1/C2). Річ у тім, що для того, щоб отримувати зарплату на рівні 10 тисяч доларів, необхідно орієнтуватися на роботу з іноземними замовниками.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди вступати після школи, щоб заробляти 5000 доларів.