Технічний секонд-хенд з ароматом блекаутів: чому у 2026 році купівля вживаного кондиціонера стала критичним ризиком

Визначити стан електроніки неможливо

Бажання заощадити на покупці кондиціонера перед літом штовхає українців на сайти оголошень. Однак купівля техніки, яка встигла попрацювати в умовах блекаутів, — це інвестиція у швидкий візит до сервісного центру.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт компанії "Цифра+клімат". На його думку, купівля кондиціонера у 2026 році — критичний ризик.

"Візуально неможливо перевірити, скільки стрибків напруги пережила плата", — пояснив експерт.

Експерт зазначає, що плата, яка пережила збої в електромережі, може "померти" будь-якої миті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вимикати кондиціонер, щоб заощадити електроенергію. Виявляється, найпоширеніший спосіб відключення кондиціонера часто впливає більше споживання електрики.

Також "Телеграф" писав про те, які три регіони України можуть провести літо без світла. До їхнього списку входить не лише столиця та Київщина.

Нагадаємо, що відключення світла влітку залежатиме не лише від спеки та обстрілів, а й від навантаження на мережу. Адже використання кондиціонерів збільшує споживання з 12 до 14 ГВт — тобто додається 2 ГВт.