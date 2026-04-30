Занадто нестриманий для президента: ким насправді може стати Усик у політиці

Чи вийде у чемпіона повторити успіх Кличка або Зеленського

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик цілком може розпочати політичну кар'єру в Україні. І якщо посада президента виглядає досить туманно, то стати важливою персоною в парламенті він може.

Чимало експертів вважає, що посада президента навряд чи світить Усику. Адже тут є кілька ключових моментів. По-перше, наразі суспільство віддає перевагу професійності в політиці, тобто історія чинного голови Володимира Зеленського чи мера Києва Віталія Кличка навряд чи повториться.

"Ті ж військові матимуть набагато більше шансів через те, що вони захищали країну та мають управлінські здібності. А от щодо Усика є питання", — каже політолог Ігор Рейтерович.

По-друге, на думку політолога Петра Олещука, Усику бракує стриманості та розсудливості, яка притаманні великим гравцям на політичній арені. Експерт пояснює: "Він не зовсім політик за характером: нестриманий, робить багато емоційних заяв, які потім використовують проти нього".

Олександр Усик

Втім є думка, що Усик цілком може зайнятись іншою політичною роботою. Рейтерович каже, що боксер має гарну перспективу опинитися в якомусь списку партії і бути її фронтменом.

"Я б робив ставку на те, що він може зайняти місце в списку якоїсь партії і просто привертати увагу до цього політичного проєкту та приносити голоси. На нього багато хто буде дивитися і намагатися затягнути в список, скориставшись популярністю і впізнаваністю", — пояснює Олещук.

Схожу думку висловлює й політтехнолог Олексій Голобуцький: "Заведення в парламент проєкту під брендом Усика — абсолютно реально".

Однак тут виникає питання, до якого саме політичного проєкту може приєднатися чемпіон. Олещук вважає, що наразі назвати навіть приблизний перелік партій вкрай складно, адже Усик немає ніякої політичної прив'язки. Тому ймовірніше, якщо боксер подасться в політику, — це буде новий політичний проєкт.

"Справа в тому, що зараз немає ідеологічних партій. В економіці Усик може бути соціалістом, у національній політиці — прагматиком-центристом. Він не може бути націоналістом. Ніша умовно проросійських кандидатів — це інші: Терехов, нікуди не дівся і Бойко. А от щось проміжне: "і своїм, і чужим" — чому б і ні. Він може будь-яку нішу зайняти, окрім крайніх", — зазначає Голобуцький.

