Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах, – Віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк взяла участь у Civil Society and Expert Day в Києві – ключовій підготовчій події напередодні засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі 11 травня.

Відкриваючи захід, Віцеспікерка Верховної Ради наголосила, що зараз наша спільна робота разом з громадськими організаціями в межах ініціативи Bring Kids Back UA перебуває на етапі уніфікації санкційних списків за злочини проти українських дітей.

"Аналіз 7 основних юрисдикцій щодо "дитячих" санкцій, який провели правозахисники, показав, що лише по 5% фізичних та юридичних осіб присутні в усіх списках. 42% підсанкційних осіб з українського списку відсутні в іноземних", – зауважила Олена Кондратюк.

Вона нагадала, що останнє дослідження Єльської гуманітарної лабораторії вперше прямо довело участь великих російських державних корпорацій, зокрема "Газпром" і Роснєфть" у системі депортації та індоктринації українських дітей. "У дослідженні було ідентифіковано 44 дочірні організації, пов’язані з цією діяльністю. Близько 80% з них наразі не перебувають під санкціями США чи Європи", – зауважила Олена Кондратюк.

За словами Віцеспікерки, дослідження правозахисників також фіксують системну участь російської православної церкви у злочинній політиці рф щодо українських дітей.

"Це все означає, що санкції мають переходити від масивів імен до чіткої ієрархії відповідальності. Санкційні списки мають бути сегментовані на політичне керівництво, адміністративних координаторів, державні корпорації, виконавців. Санкції можна і треба розширювати на членів сімей і пов’язані мережі. Вводити санкції потрібно не лише за прямі дії, а й за сприяння", – переконана Олена Кондратюк.

Заступниця Голови Верховної Ради також підкреслила, що найголовніше спільне завдання зараз – знайти механізм швидкої, автоматичної уніфікації національних санкційних списків у всьому світі.

"Результатом сьогоднішнього дня стане стейтмент із узгодженою позицією громадянського суспільства, який буде переданий державам-членам Коаліції. Я прошу якнайповніше врахувати у фінальній декларації форуму позицію щодо уніфікації санкцій. Ваші висновки – не фоновий матеріал. Вони будуть у центрі рішень, які ухвалюватимуть 47 держав 11 травня", – закликала Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Вона також нагадала, що станом на сьогодні Міністерство юстиції України верифікувало 20 570 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей.

"Але ця цифра не є остаточною. Щодня надходять нові дані. За оцінками правозахисників, під контролем росії перебувають сотні тисяч українських дітей – депортованих, примусово переміщених або тих, що залишаються на окупованих територіях під ризиком вивезення. Усе, що з ними чинить росія, підпадає під ознаки геноциду", – зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка додала, попри всі перешкоди 2 120 дітей вдалося повернути в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. "Кожне повернення – це спільна перемога держави, волонтерів, неурядових організацій і наших міжнародних партнерів", – наголосила Олена Кондратюк.