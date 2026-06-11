Зеленський вперше назвав свого улюбленого українського артиста: "Тільки Вакарчуку не кажіть" (відео)

Президент "підколов" лідера гурту "Океан Ельзи"

Президент України Володимир Зеленський поділився своїми музичними уподобаннями та розповів, яку сучасну вітчизняну музику слухає у вільний час.

Про це глава держави заявив під час презентації перших результатів державної ініціативи "Тисячовесна", що передбачає конкурс культурних проєктів, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналіста із залу про улюблені українські гурти, Зеленський відкрито зізнався у симпатії до творчості одного з найвідоміших колективів країни. "Для мене "Океан Ельзи" — це "Аеросміт". Я люблю "Океан Ельзи", чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку", — пожартував президент.

Вакарчук отримує від Зеленського відзнаку "Національна легенда України" у 2025 році

Глава держави пояснив, що свідомо назвав саме цю легендарну команду, аби не викликати ревнощів у представників нової музичної сцени. За його словами, в Україні зараз є величезна кількість талановитих виконавців, яких не хочеться оминати увагою.

"У нас дуже багато різних талановитих музикантів. Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука", — підкреслив Зеленський.

До речі, раніше "Телеграф" писав, хто з наших артистів міг би стати президентом України. Топ-список від штучного інтелекту очолив саме Святослав Вакарчук.