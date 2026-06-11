Навіщо охорона в "АТБ" просить чек на виході з магазину і що буде, якщо відмовитись

Клієнт має право відмовити у проханні співробітникам магазину

Іноді охоронець АТБ може попросити у покупця показати чек оплати товару. Це робиться не так.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли у підтримці мережі. За словами оператора, охорона мережі справді може попросити звірити чек із вмістом пакета покупця. Робиться це у випадку, коли у співробітника виникають сумніви. Таким чином магазин намагається запобігти можливим випадкам крадіжок.

"Якщо ж покупець відмовиться виконувати прохання співробітника супермаркету, то адміністрація може викликати поліцію", — пояснили в "АТБ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому відмінності між "синіми" та "чорними" "АТБ". Хоча на перший погляд здається, що різниця лише в кольорі фасаду, насправді між ними є кілька основних особливостей.

Також "Телеграф" раніше розповідав про те, що встановлення камер відеоспостереження у приватному секторі може закінчитися чималим штрафом. Крім того, незаконна відеозйомка передбачає конфіскацію обладнання або обмеження волі до 3 років, якщо камери порушують недоторканність приватного життя, а ліхтарі зліплять сусідів чи водіїв, або якщо обладнання приховано.