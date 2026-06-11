ФІФА заборонило "польський прапор", але дозволила триколор Росії на ЧС-2026

Російський прапор помітили перед відкриттям Мундіалю у Мексиці

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила кілька неоднозначних рішень перед стартом чемпіонату світу з футболу. Збірній Гаїті терміново поміняють форму через наявність "польського прапора" на футболці.

Що потрібно знати

ФІФА заборонило форму збірної Гаїті

Організатори ЧС-2026 вивісили прапор Росії на стадіоні, де пройде матч-відкриття

Мундіаль пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці

Про це повідомляє ВВС. За інформацією джерела, ФІФА розцінило зображення битви при Вертьєрі у 1803 році на футболці збірної Гаїті як використання "політичних, релігійних чи особистих послань, чи гасел" на спорядженні, що заборонено правилами.

Заборонена форма збірної Гаїті/Фото: x.com/mordownik4u

Колумбійський бренд Saeta, який постачає форму збірної Гаїті, повідомив, що прибере спірні деталі з екіпірування. До речі, однією з них був "польський прапор". На синій формі блакитно-червоний прапор здавався біло-червоним, через що в мережі з’явився міф, що гаїтяни спеціально нанесли польські кольори на свою форму на знак подяки польському легіону, частина бійців якого відмовилася воювати проти остров’ян і приєдналася до їхніх лав у боротьбі за незалежність від Франції Наполеона.

Крім того, ФІФА дозволила повісити прапор Росії на стадіоні у Мехіко, де пройде матч-відкриття ЧС-2026. Про це радісно повідомили російські ЗМІ. Прапори всіх країн світу вивісили на даху арени за абеткою відповідно до англійської мови. До речі, російський футбол перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Команда РФ не брала участі у відборі на ЧС-2026.

Прапор Росії на ЧС-2026/Фото: "Чемпіонат"

Зазначимо, ЧС-2026 пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з повним календарем та розкладом турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.