Пенсійний стаж в Україні тепер зараховуватиметься інакше: 5 головних змін

Пенсійний фонд отримає більше повноважень і обов’язків

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Головна зміна — у підтвердженні страхового стажу.

Що потрібно знати:

Пенсійний фонд зобов’язаний повідомляти про відсутність даних для пенсії

ПФУ отримує доступ до податкових і державних реєстрів

Фонд має допомагати громадянам у зборі документів

До стажу зарахують періоди без сплати внесків через борги роботодавця, але є умова

За відсутності документів стаж підтверджують довідками або через суд

Закон ще не опублікований в "Урядовому кур'єрі", проте це очікується протягом кількох днів. Діяти він почне вже в травні. "Телеграф" розповість про основні зміни.

Відтепер, якщо в державних системах немає відомостей, необхідних для призначення пенсії, орган Пенсійного фонду зобов'язаний проінформувати про це особу та повідомити про необхідність їх подання. Пенсійний фонд також отримує право використовувати дані з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та Єдиного державного реєстру (ЄДР), а також інших електронних баз для отримання відомостей про трудову діяльність, зарплату та внески.

ПФУ зобов'язали допомагати громадянам в отриманні документів, необхідних для призначення чи перерахунку пенсії.

Що нового в законі про пенсії / Інфографіка "Телеграф", ШІ

Зміни у зарахуванні страхового стажу

До страхового стажу тепер включатимуться періоди роботи, за які не сплачено внески через заборгованість страхувальника (роботодавця). Є лише одна умова — роботодавець повинен подати звітність, де нараховані внески складають не менше мінімального страхового внеску.

Якщо відсутні паперові документи для підтвердження стажу (за періоди до набрання чинності Законом), офіційно дозволяється використовувати відомості з державних електронних інформаційних систем та реєстрів (податкової, ЄДР тощо).

Норма про те, що трудова книжка є основним документом до впровадження персоніфікованого обліку зберігається, проте у разі її відсутності чи нестачі записів, стаж підтверджується іншими документами з місця роботи, архівними довідками або в судовому порядку.

