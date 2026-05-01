Пенсионный стаж в Украине теперь будет засчитываться иначе: 5 главных изменений

Пенсионный фонд получит больше полномочий и обязанностей

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Главное изменение – в подтверждении страхового стажа.

Что нужно знать:

Пенсионный фонд обязан сообщать об отсутствии данных для пенсии

ПФУ получает доступ к налоговым и государственным реестрам

Фонд должен помогать гражданам в сборе документов

В стаж зачтут периоды без уплаты взносов из-за долгов работодателя, но есть условие

При отсутствии документов стаж подтверждают справками или через суд

Закон еще не опубликован в "Урядовом курьере", однако это ожидается в течение нескольких дней. Действовать он начнет уже в мае. "Телеграф" расскажет об основных изменениях.

Теперь, если в государственных системах нет сведений, необходимых для назначения пенсии, орган Пенсионного фонда обязан проинформировать об этом лицо и сообщить о необходимости их представления. Пенсионный фонд также получает право использовать данные из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков и Единого государственного реестра (ЕДР — укр.), а также других электронных баз для получения сведений о трудовой деятельности, зарплате и взносах.

ПФУ обязали помогать гражданам в получении документов, необходимых для назначения или перерасчета пенсии.

Изменения в зачислении страхового стажа

В страховой стаж теперь будут включаться периоды работы, за которые не уплачены взносы из-за задолженности страхователя (работодателя). Есть только одно условие — работодатель должен предоставить отчетность, где начисленные взносы составляют не менее минимального страхового взноса.

Если отсутствуют бумажные документы для подтверждения стажа (за периоды до вступления в силу Закона), официально разрешается использовать сведения из государственных электронных информационных систем и реестров (налоговой, ЕГР и т.п.).

Норма о том, что трудовая книжка является основным документом до внедрения персонифицированного учета, сохраняется, однако в случае ее отсутствия или недостатка записей, стаж подтверждается другими документами с места работы, архивными справками или в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардепы приняли в первом чтении новый Гражданский кодекс. Но в нем немало юридических лазеек, которые открывают путь к коррупции.