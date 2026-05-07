Європейці масово відмовляються від популярного в Україні овочу. Що з ним не так

Цей продукт часто додають у випічку

Чимало європейців масово почали відмовлятись від популярного в Україні овочу, адже він — потенційно небезпечний. Йдеться про ревінь.

"Телеграф" розповість, що з ним не так. Зауважимо, що в питанні овочів та їх користі провідну роль відіграє якість та кількість спожитого.

Ревінь — це багаторічна трав'яниста рослина родини гречкових. Ботанічно вона вважається овочем, але вживають у їжу лише її стебла. Листя ревеню має високий вміст щавлевої кислоти. Саме ця кислота й стала причиною масової відмови. Деякі європейці не хочуть ризикувати, тому навіть стебла виключають з раціону.

Які речовини є у складі ревеню:.

щавлева кислота — найбільша концентрація в листі, але є й в стеблах;

вітамін C — сприяє підвищенню імунітету та стійкості організму до стресу;

калій, магній і кальцій — важливі для організму елементи;

клітковина та органічні кислоти — позитивно впливають на травлення.

Виходить, що ревінь має чимало корисних речовин, особливо якщо вживати в їжу лише стебла, до того ж термічно оброблені і у помірних кількостях.

Додамо, що ревінь не часто можна знайти в магазинах, але його продають на ринках та вирощують на городах, особливо люди похилого віку — з цієї рослини готують киселі, компоти, начинки для пирогів.

