"Золоті" овочі в Україні: клієнтка "Сільпо" показала "космічний" чек
Товар виявився імпортним
Клієнтку "Сільпо" приголомшила ціна на цвітну капусту. Проте реакція українців в інтернеті на подив дівчини виявилася неоднозначною.
Про дорогий товар повідомляється в соцмережі Threads. Авторка одного з постів розповіла, як витратила на цвітну капусту кількасот гривень. Вартість овочу, який важив лише два кілограми, склала 495 гривень (вартість кілограма — 239 гривень).
Такий стан справ, судячи з реакції дівчини, викликав здивування, і вона вирішила запитати думки українців у соцмережах з приводу цінника.
"Захотіла цвітну капусту. Це нормальна ціна за 1 капусту?", — пише автор посту.
Проте коментатори, хоч і визнали високу ціну, виявились не здивованими. Ба більше, вони пояснили дівчині, що для сезонного овочу така вартість є нормальною, і за кілька місяців вона знизиться.
- Помідори і огірки подешевшали, тепер всім страждальцям захотілось цвітної капусти?
- Сезон приблизно за кілька місяців. Тому не скаржтеся на ціну імпорту
- Шукайте заморожену, їжте іншу чи платіть цю ціну. Завжди є вибір
- Відповідно до сезону. Дивує не ціна, а реакція на неї
