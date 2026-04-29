"Золоті" овочі в Україні: клієнтка "Сільпо" показала "космічний" чек

Товар виявився імпортним

Клієнтку "Сільпо" приголомшила ціна на цвітну капусту. Проте реакція українців в інтернеті на подив дівчини виявилася неоднозначною.

Про дорогий товар повідомляється в соцмережі Threads. Авторка одного з постів розповіла, як витратила на цвітну капусту кількасот гривень. Вартість овочу, який важив лише два кілограми, склала 495 гривень (вартість кілограма — 239 гривень).

Такий стан справ, судячи з реакції дівчини, викликав здивування, і вона вирішила запитати думки українців у соцмережах з приводу цінника.

"Захотіла цвітну капусту. Це нормальна ціна за 1 капусту?", — пише автор посту.

Проте коментатори, хоч і визнали високу ціну, виявились не здивованими. Ба більше, вони пояснили дівчині, що для сезонного овочу така вартість є нормальною, і за кілька місяців вона знизиться.

Помідори і огірки подешевшали, тепер всім страждальцям захотілось цвітної капусти?

Сезон приблизно за кілька місяців. Тому не скаржтеся на ціну імпорту

Шукайте заморожену, їжте іншу чи платіть цю ціну. Завжди є вибір

Відповідно до сезону. Дивує не ціна, а реакція на неї

