Европейцы массово отказываются от популярного в Украине овоща. Что с ним не так

Этот продукт часто добавляют в выпечку

Многие европейцы массово начали отказываться от популярного в Украине овоща, ведь он — потенциально опасный. Речь идет о ревене.

Заметим, что в вопросе об овощах и их пользе ведущую роль играет качество и количество.

Ревень – это многолетнее травянистое растение семейства гречковых. Ботанически оно считается овощем, но употребляют в пищу только ее стебли. Листья ревеня имеют высокое содержание щавелевой кислоты. Именно эта кислота и послужила причиной массового отказа. Некоторые европейцы не хотят рисковать, потому даже стебли исключают из рациона.

Какие вещества есть в составе ревеня:

щавелевая кислота — наибольшая концентрация в листьях, но есть и в стеблях;

витамин C – способствует повышению иммунитета и устойчивости организма к стрессу;

калий, магний и кальций – важные для организма элементы;

клетчатка и органические кислоты – положительно влияют на пищеварение.

Выходит, что ревень имеет немало полезных веществ, особенно если употреблять в пищу только стебли, к тому же термически обработанные и в умеренных количествах.

Добавим, что ревень не часто можно найти в магазинах, но его продают на рынках и выращивают на огородах, особенно пожилые люди — из этого растения готовят кисели, компоты, начинки для пирогов.

