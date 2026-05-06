Чи є сенс знижувати мобілізаційний вік: у Раді дали відверту відповідь

Технологічний прогрес допомагає зберігати життя

Наразі у Верховній Раді немає політичної волі щодо зниження мобілізаційного віку. Ба більше, немає й таких обставин, щоб порушувати це питання.

Про це та не тільки в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко:

За його словами, українським військовим завдяки розвитку технологій на більшості напрямків уже вдалося зупинити ворога.

"Підрозділи deep strike наносять ураження в середній і дальній тил агресора. Тому дійсно повинна бути причина, коли умовно Росія піде на крок повної мобілізації і призове додатково пів мільйона – мільйон військових. Тоді, я думаю, будуть працювати всі гілки влади для обговорення, що треба робити і як до цього підготуватися", — сказав Горбенко.

