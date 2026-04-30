Через цю помилку чоловіка можуть мобілізувати до армії у травні: хто в зоні ризику

Є кілька категорій чоловіків, які можуть опинитися на фронті

Частина українців може потрапити до армії вже у травні, якщо не отримає відстрочку. Приміром, під мобілізацію можуть потрапити навіть громадяни з інвалідністю.

Про це пише ТСН. У матеріалі зазначається, що хоча в більшості випадків чоловіки з інвалідністю не підлягають призову, є кілька категорій, які можуть опинитися на фронті:

За власним бажанням: якщо людина хоче служити добровольцем і знайшла частину, яка готова підписати контракт.

Через відсутність документів: річ у тому, що статус особи з інвалідністю — це лише підстава для відстрочки, а не сама відстрочка. Якщо не подати відповідну заяву через ЦНАП або додаток "Резерв+", у базах ТЦК такий чоловік може не числитися як звільнений від мобілізації. Тобто, пояснюють журналісти, з погляду ТЦК така особа може вважатися ухилянтом.

