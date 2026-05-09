Чому ніхто не зірвав короткий парад Путіна? ШІ назвав 6 причин

Серед факторів "безпеки" — тотальна цензура та "добро" від Києва

Парад 9 травня у Москві минув скучно, але без інцидентів. Штучний інтелект назвав шість головних причин, чому главі Росії Володимиру Путіну вдалося провести своє "шоу" без неприємностей.

"Телеграф" запитав про це три моделі ШІ. Свої висновки, чому парад минув спокійно, дали Gemini, ChatGPT, та Claude. Про те, що спроб зриву параду не було, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Що відповів Gemini

За оцінкою нейромережі, це стало наслідком поєднанню безпрецедентних заходів безпеки та домовленостей. Уникнути інцидентів допоміг мінімалістичний формат: парад тривав лише 45 хвилин. У ньому брала участь лише піхота, а важка техніка була повністю відсутня. Це мінімізувало ризики технічних збоїв або атак на колони.

Що ще сприяло відсутності інцидентів:

глушіння зв'язку : у центрі Москви повністю заблокували мобільний інтернет та роботу GPS, щоб зробити неможливою координацію диверсій або наведення дронів.

: у центрі Москви повністю заблокували мобільний інтернет та роботу GPS, щоб зробити неможливою координацію диверсій або наведення дронів. посилена охорона : на дахах навколо Красної площі чергували снайперські групи та розрахунки кулеметників, а аеропорти російської столиці призупинили роботу.

: на дахах навколо Красної площі чергували снайперські групи та розрахунки кулеметників, а аеропорти російської столиці призупинили роботу. згода України : Київ запровадив тимчасовий режим припинення вогню на час параду.

: Київ запровадив тимчасовий режим припинення вогню на час параду. контроль ефіру: парад транслювали із затримкою, що дозволило б цензурі приховати будь-які надзвичайні події, якби вони сталися.

Які причини називає ChatGPT

На думку цього ШІ, минулося без неприємностей, насамперед через надзвичайно високий рівень безпеки. Російська влада стягнула у Москву додаткові системи ППО та обмежила роботу інтернету. Також було перекрито центр російської столиці та посилено контроль над повітряним простором.

ChatGPT вказує й на політичний фактор. Атака під час параду, на якому були іноземні гости, могла б викликати різку міжнародну реакцію й новий виток ескалації.

Що думає Claude

Ця модель штучного інтелекту на перше місце в переліку причин того, що все пройшло спокійно, ставить рішення президента України Володимира Зеленського дати дозвіл на проведення параду у Москві. Глава України на період 9-11 травня тимчасово вивів Червону площу з переліку цілей для українських ударів.

Також зіграли роль підвищені заходи безпеки. Claude перерахував їх: відключення мобільного інтернету в Москві, закриття аеропортів, обмеження доступу до Кремля, масштабне розгортання силових структур і системи РЕБ для придушення дронів.

Також серед причин скромний формат параду, який вперше з 2007 року пройшов без жодної одиниці військової техніки — лише піші колони й авіаційний проліт.

Висновок — 6 головних причин, чому минулося без інцидентів

Якщо підсумувати всі три відповіді ШІ, можна виділити шість причин "тихого параду" у Москві:

Дипломатичні домовленості та позиція України

Безпрецедентна охорона та РЕБ

Мінімалістичний і безпечний формат

Фізичний контроль території

Інформаційна цензура

Присутність іноземних гостей

Скучний парад у Москві 9 травня 2026 — яким він був

Парад тривав всього 45 хвилин та був доволі прісним. З цікавого — вперше Червоною площею промаршували військові КНДР, які брали участь у війні Росії проти України на території Курської області РФ.

Парадом 9 травня вперше командував головнокомандувач Сухопутними військами ЗС РФ генерал-полковник Андрій Мордвічов. Приймав його міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, який був вдягнений у цивільний одяг.

Путін сказав пропагандистську промову, повторивши затаскані формулювання. Його зачіска привернула більше уваги, ніж слова — рідкі волоски глави Кремля на його лисині роздував вітерець.

Загалом глава РФ виглядав не дуже — погано впорядковане волосся, обвисле обличчя та шия, важка хода. Лівою рукою він сильно вимахував, коли тільки з'явився на параді, тоді як права (з іншого боку від камер) висіла майже без руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час параду помітили дивну річ. Союзники Володимира Путіна на урочистому заході сиділи з кислими обличчями, однак були й недоречні смішки.