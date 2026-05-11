Більше грошей та три види контрактів: що може змінитися для військових в Україні

Реформа має кілька нюансів

В Україні планують запровадити реформу, яка не тільки надасть гарантовану демобілізацію для військових, а суттєво збільшить рівень їхньої зарплати. Окрім того, виходи на бойові позиції також матимуть гідну оплату.

Про це "Українській правді" розповіли джерела. У матеріалі йдеться, що реформаторам таки вдалось домовитись про чіткий та прозорий підхід до демобілізації.

Наразі актуальний проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби – як для чинних військових, так і для новобранців. Таким чином мобілізовані матимуть змогу підписати контракт з гарантованою демобілізацією та відстрочкою до наступного призву. Деяким контрактника нададуть можливість переукласти договори, але попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт. Однак він впливатиме на тривалість відстрочки, яку планують розраховувати індивідуально.

"Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби: 10 місяців – для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців – для новобранців-претендентів на бойові посади, 2 роки для всіх інших посад – від пілота БПЛА до медійника (стосується чинних військових і новобранців – УП). До того ж вони самі можуть обирати собі посади – і бойові, і тилові", – розповідає джерело.

Також заплановане підвищення зарплати військовим. У тилу вони отримуватимуть від 20 до 30 тисяч, вдвічі зростуть виплати командирам різних рівнів. "Бойові" контракти також чекає підвищення зарплати. Урядовці пропонують запровадити систему винагород за ризик "10/20/40".

"10 тисяч на день за перебування на позиції. 20 – за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 – за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 – 400 тисяч на місяць", – каже співрозмовник.

Які зміни заплановані для ЗСУ

Виплати за системою "10/20/40" будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

"Ми встановимо максимальний граничний поріг по виплатах, щоб ніхто не намалював собі 30 днів штурмів стройовим кроком і не вийшов у Таганрозі (жартує). Це дозволить нам уникнути зловживань", – додає джерело.

За словами УП, до кінця травня 2026 у Міноборони і Генеральному штабі мають фіналізувати напрацювання по контрактах із чіткими термінами служби. Усі нововведення планують врегулювати постановами Кабміну.

