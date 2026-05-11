Больше денег и три вида контрактов: что может измениться для военных в Украине

Реформа имеет несколько нюансов

В Украине планируют ввести реформу, которая не только предоставит гарантированную демобилизацию для военных, а существенно увеличит уровень их зарплаты. Кроме того, выходы на боевые позиции также получат достойную оплату.

Об этом "Украинской правде" рассказали источники. В материале говорится, что реформаторам удалось договориться о четком и прозрачном подходе к демобилизации.

В настоящее время актуальный проект предусматривает введение трех видов контрактов с четкими сроками службы – как для действующих военных, так и для новобранцев. Таким образом, мобилизованные будут иметь возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва. Некоторым контрактникам представится возможность перезаключить договоры, но предыдущий период службы не будет учитываться в новый контракт. Однако он будет влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют рассчитывать индивидуально.

"Опция не подписывать контракт останется. Но у контрактников появятся четкие сроки службы: 10 месяцев – для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев – для новобранцев-претендентов на боевые должности, 2 года для всех других должностей – от пилота БПЛА до медийщика (касается действующих военных и новобранцев – УП). К тому же они сами могут выбирать себе должности – и боевые, и тыловые", – рассказывает источник.

Также запланировано повышение зарплаты военным. В тылу они будут получать от 20 до 30 тысяч, вдвое возрастут выплаты командирам разных уровней. "Боевые" контракты также ожидает повышения зарплаты. Чиновники предлагают ввести систему вознаграждений за риск "10/20/40".

"10 тысяч в день за пребывание на позиции. 20 – за ударно-поисковые действия (возвращение утраченных позиций, зачистка). 40 – за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, регулярно выполняющий боевые задания, будет получать 250 – 400 тысяч в месяц", – говорит собеседник.

Какие изменения запланированы для ВСУ

Выплаты по системе "10/20/40" будут начисляться бойцам на основании приказов командиров воинских частей.

"Мы установим максимальный предельный порог по выплатам, чтобы никто не нарисовал себе 30 дней штурмов строевым шагом и не вышел в Таганроге (шутит). Это позволит нам избежать злоупотреблений", – добавляет источник.

По словам УП, до конца мая 2026 г. в Минобороны и Генеральном штабе должны финализировать наработки по контрактам с четкими сроками службы. Все нововведения планируется урегулировать постановлениями Кабмина.

