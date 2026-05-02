Непогана добавка до пенсії та спокійна робота на свіжому повітрі. Пенсіонерам пропонують цікаву вакансію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перевагами є інтровертність та творчість
На Львівщині пропонують пенсіонерам привабливу роботу. Шукають садівника для роботи у мальовничому селі Давидів, можна без досвіду.
Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку вакансій. Зарплата від 7 до 15 тисяч гривень, залежно від виконувальних робіт та графіку. Роботодавець готовий взяти на роботу пенсіонера. Для літньої людини, що має здоров'я та бажання працювати, бонусом буде перебування на природі, у тиші та спокої. Інтровертність вказано як плюс при прийомі на роботу.
Що треба робити
Основний обов'язок — доглядання газонів (колісна косарка, аератор, легкий тример, садові ножиці). Є також додаткові обов'язки, які виконуються за згодою та передбачають підвищення зарплати:
- догляд за деревами / садом / городом
- догляд за тваринами
- прибирання дому / навколишньої території
- допомога у ремонтних / будівельних роботах
Зазначається, що жодний з обов’язків не потребує від кандидата досвіду та спеціальних знань — усьому навчать. Проте значним плюсом (не обов’язково) буде наявність особистого автомобіля.
Вимоги до кандидатів
Роботодавець хоче бачити пунктуальну та чесну людину. Потрібна також витривалість: хоча робота не потребує значного фізичного навантаження, вона вимагає певної загартованості.
Плюсом будуть: інтровертність, педантичність, любов до порядку, поважне ставлення до природи, бажання вчитися, творче мислення та навички у садівництві.
