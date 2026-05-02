Непогана добавка до пенсії та спокійна робота на свіжому повітрі. Пенсіонерам пропонують цікаву вакансію

Перевагами є інтровертність та творчість

На Львівщині пропонують пенсіонерам привабливу роботу. Шукають садівника для роботи у мальовничому селі Давидів, можна без досвіду.

Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку вакансій. Зарплата від 7 до 15 тисяч гривень, залежно від виконувальних робіт та графіку. Роботодавець готовий взяти на роботу пенсіонера. Для літньої людини, що має здоров'я та бажання працювати, бонусом буде перебування на природі, у тиші та спокої. Інтровертність вказано як плюс при прийомі на роботу.

Давидів.

Що треба робити

Основний обов'язок — доглядання газонів (колісна косарка, аератор, легкий тример, садові ножиці). Є також додаткові обов'язки, які виконуються за згодою та передбачають підвищення зарплати:

догляд за деревами / садом / городом

догляд за тваринами

прибирання дому / навколишньої території

допомога у ремонтних / будівельних роботах

Зазначається, що жодний з обов’язків не потребує від кандидата досвіду та спеціальних знань — усьому навчать. Проте значним плюсом (не обов’язково) буде наявність особистого автомобіля.

Вимоги до кандидатів

Роботодавець хоче бачити пунктуальну та чесну людину. Потрібна також витривалість: хоча робота не потребує значного фізичного навантаження, вона вимагає певної загартованості.

Плюсом будуть: інтровертність, педантичність, любов до порядку, поважне ставлення до природи, бажання вчитися, творче мислення та навички у садівництві.

