Рус

Непогана добавка до пенсії та спокійна робота на свіжому повітрі. Пенсіонерам пропонують цікаву вакансію

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Працювати треба посеред чудових краєвидів. Фото Колаж "Телеграф"

Перевагами є інтровертність та творчість

На Львівщині пропонують пенсіонерам привабливу роботу. Шукають садівника для роботи у мальовничому селі Давидів, можна без досвіду.

Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку вакансій. Зарплата від 7 до 15 тисяч гривень, залежно від виконувальних робіт та графіку. Роботодавець готовий взяти на роботу пенсіонера. Для літньої людини, що має здоров'я та бажання працювати, бонусом буде перебування на природі, у тиші та спокої. Інтровертність вказано як плюс при прийомі на роботу.

Давидів. Фото: Фото: скрін з відео Віталія Дяків

Що треба робити

Основний обов'язок — доглядання газонів (колісна косарка, аератор, легкий тример, садові ножиці). Є також додаткові обов'язки, які виконуються за згодою та передбачають підвищення зарплати:

  • догляд за деревами / садом / городом
  • догляд за тваринами
  • прибирання дому / навколишньої території
  • допомога у ремонтних / будівельних роботах

Зазначається, що жодний з обов’язків не потребує від кандидата досвіду та спеціальних знань — усьому навчать. Проте значним плюсом (не обов’язково) буде наявність особистого автомобіля.

Вимоги до кандидатів

Роботодавець хоче бачити пунктуальну та чесну людину. Потрібна також витривалість: хоча робота не потребує значного фізичного навантаження, вона вимагає певної загартованості.

Плюсом будуть: інтровертність, педантичність, любов до порядку, поважне ставлення до природи, бажання вчитися, творче мислення та навички у садівництві.

Теги:
#Львівська область #Пенсіонери #Робота #Вакансія