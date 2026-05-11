Почему вы можете найти сотни змей в собственном подвале? Специалист назвал причину

Встретить много пресмыкающихся в собственном хранилище может быть страшно

Змеи могут выбрать для зимовки подвал жилого дома. Из-за того, что все пресмыкающиеся имеют одинаковые "требования" к условиям зимовки, в одном и том же подвале частного дома может устроиться много особей.

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. Он прокомментировал информацию, которую можно встретить в сети, что иногда змеи сотнями сползают в один подвал или колодец.

Могут ли сотни змей зимовать в одном месте. Инфографика создана ИИ

По словам специалиста, это вполне возможно. На холодное время года змеи ищут себе убежище, где они смогут впасть в состояние анабиоза. Пресмыкающиеся выбирают сухое место со стабильной температурой. Змеям нужна какая-то нора, поэтому они предпочитают места, где есть понижение, какие-то завалы, или подвалы.

"Если подвал имеет какие-то трещины, щели, они туда и сползаются. И учитывая то, что у каждой змеи примерно одинаковые критерии к выбору такого места, то не удивительно, что несколько особей могут выбрать один и тот же подвал", — объяснил герпетолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему укус гадюки не всегда ядовит. Эксперт из змей объяснил, кого "не берёт" токсин.