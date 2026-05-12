"За нами – ключові "фортеці" Донбасу": військовий розповів про ситуацію на гарячому напрямку

Іноді відбуваються спроби масивних механізованих штурмів із боку противника

На сьогоднішній день Покровський напрямок, який вважається одним із найгарячіших, вже коректніше називати Покровсько-Добропольським або просто Добропільським. Там ворог ругулярно намагається знайти слабкі місця та закріпитися, проте українські військові не допускають прориву фронту.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів колишній народний депутат Андрій Іллєнко, який з початку повномасштабного вторгнення воює у складі батальйону "Свобода" і зараз входить до бригади НГУ "Рубіж". За його словами, спочатку він разом із побратимами їхав на Покровський напрямок.

"Це була середина літа, було багато хаосу, деякі доповіді про ситуацію не відповідали реальності на землі. Але спільними зусиллями ділянку вдалося стабілізувати. Хто в темі, той пам’ятає так званий Добропільський прорив, який стався якраз тоді, коли ми заходили. У бік Добропілля, як можна було побачити на DeepState, почали рости "роги". Їх вдалося зрізати", — зазначив він.

Добропілля на карті. Скріншот: DeepState

Іллєнко додав, що на цей момент суттєвих змін лінії фронту немає. Однак такий результат дається надзусиллями піхоти, колосальною напругою всіх сил, насамперед – дроновою складовою, щоб не допустити просочування ворога.

"Противник активно намагається просочуватися, і час від часу відбуваються навіть спроби масивих механізованих штурмів. Застосовується не лише важка техніка – буває багато мотоциклів, квадроциклів разом із піхотою. Є спроби розтягнути максимально нашу увагу, знайти слабкі місця, пробитися, просочитися, закріпитися. Не допускаємо прориву фронту, не допускаємо просочування", — пояснює військовий.

Андрій Іллєнко. Фото: Faceook

При цьому російські військові мають великі втрати.

"І у нас вони, на жаль, є. Але ми тримаємося, тому що за нами – ключові "фортеці" Донбасу, основа української оборони вже багато років", — каже Андрій Іллєнко.

Ситуація на Покровському напрямі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Водночас у військових колах зазначають, що населений пункт Гришино, що знаходиться у "сірій зоні" на Покровсько-Добропільському напрямку, розглядається як одна з ключових ділянок. Тобто якщо росіянам вдасться його "взяти", вони полегшать своє подальше просування. На це Іллєнко відповів, що противник шукає у нашій обороні слабкі місця, намагається проводити інфільтрації, а також настання чи не скрізь.

"Там, де в нього починає виходити, він концентрує сили, пробує розвивати успіх. Це не є якась революційна тактика, а очевидний наступальний процес, який розвивається наступним чином: шукається якесь місце, якийсь стик або зручні умови з точки зору ландшафту, де можна просуватися. Зараз це одне з таких місць, де йдуть доволі інтенсивні бойові дії", — підсумував військовий.

Гришине на карті. Скріншот: DeepState

Добропільський прорив у 2025

У серпні 2025 року росіяни за допомогою постійного тиску переважною кількістю піхоти змогли здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводив накопичення для подальшого розвитку успіху. Разом з тим ворог не зупинявся на досягнутому і продовжував розвивати свій успіх у напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись у районі Нововодяного та Петрівки. На жаль, йому вдалося знайти слабкі місця для української оборони для подальшого руху. Про це повідомляв DeepState.

"Ситуація складається досить хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, намагається швидко закріплюватися, накопичуватися для подальшого просування", — йшлося тоді в повідомленні.

Район Золотої Криниці, Шахового та інших населених пунктів у цих околицях був місцевістю спорудження нових, важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями і найголовніше — якісно побудованими позиціями, які ворог спокійно оминає.

Початок шляху на Добропілля та логістики у противника походить з вогневого контролю дронами.

Добропільський напрямок у серпні 2025 року. Скріншот: DeepState

Що кажуть у Генштабі

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ від 12 травня, українські військові на Покровському напрямку змогли зупинити 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Вдале, Муравко, Новопідгородне, Молодецьке та в.

Покровський напрямок. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може нова хвиля мобілізації в Росії змінити хід війни. У цій ситуації ризики є не лише для України.