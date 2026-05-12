"За нами – ключевые "крепости" Донбасса": военный рассказал о ситуации на горячем направлении

Время от времени происходят попытки массивных механизированных штурмов со стороны противника

На сегодняшний день Покровское направление, которое считается одним из самых горячих, уже корректнее называть Покровско-Добропольским или просто Добропольским. Там враг ругулярно пытается найти слабые места и закрепиться, однако украинские военные не доупускают прорыва фронта.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал бывший народный депутат Андрей Ильенко, который с начала полномасштабного вторжения воюет в составе батальона "Свобода" и сейчас входит в бригаду НГУ "Рубеж". По его словам, изначально он вместе с побратимами ехал на Покровское направление.

"Это была середина лета, было много хаоса, некоторые доклады о ситуации не соответствовали реальности на земле. Но совместными усилиями участок удалось стабилизировать. Кто в теме, тот помнит так называемый Добропольский прорыв, который произошел как раз тогда, когда мы заходили. В сторону Доброполья, как можно было увидеть на DeepState, начали расти "рога". Их удалось срезать", — отметил он.

Доброполье на карте. Скриншот: DeepState

Ильенко добавил, что на данный момент существенных изменений линии фронта нет. Однако такой результат дается сверхусилиями пехоты, колоссальным напряжением всех сил, прежде всего – дроновой составляющей, чтобы не допустить просачивания врага.

"Противник активно пытается просачиваться и время от времени происходят даже попытки массивных механизированных штурмов. Применяется не только тяжелая техника – бывает много мотоциклов, квадроциклов вместе с пехотой. Есть попытки растянуть максимально наше внимание, найти слабые места, пробиться, просочиться, закрепиться. Не допускаем прорыва фронта, не допускаем просачивания", — объясняет военный.

Андрей Ильенко. Фото: Faceook

При этом у российских военных отмечаются большие потери.

"У нас они, к сожалению, есть. Но мы держимся, потому что за нами – ключевые "крепости" Донбасса, основа украинской обороны уже много лет", — говорит Андрей Ильенко.

Ситуация на Покровском направлении. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В то же время в военных кругах отмечают, что населённый пункт Гришино, находящийся в "серой зоне" на Покровско-Добропольском направлении, рассматривается как один из ключевых участков. То есть, если россиянам удастся его "взять", они облегчат свое дальнейшее продвижение. На это Ильенко ответил, что противник ищет в нашей обороне слабые места, пытается проводить инфильтрации, а также наступления едва ли не везде.

"Там, где у него начинает получаться, он концентрирует силы, пробует развивать успех. Это не какая-то революционная тактика, а очевидный наступательный процесс, который развивается следующим образом: ищется какое-то место, какой-то стык или удобные условия с точки зрения ландшафта, где можно продвигаться. Сейчас это одно из таких мест, где идут довольно интенсивные боевые действия", — подытожил военный.

Гришино на карте. Скриншот: DeepState

Добропольский прорыв в 2025

В августе 2025 года россияне с помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты смогли осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где проводил накопления для дальнейшего развития успеха. Вместе с темвраг не останавливался на достигнутом и продолжал развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки. К сожалению, ему удалось найти слабые места украинской обороны для дальнейшего движения. Об этом сообщал DeepState.

"Обстановка складывается достаточно хаотично, ведь враг, найдя пробелы в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения", — говорилось тогда в сообщении.

Район Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктов в этих окрестностях был местностью постройки новых, тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями и самое главное — качественно построенными позициями, которые враг спокойно обходит.

Начало пути на Доброполье и логистики у противника произошло с огневого контроля дронами.

Добропольское направление в августе 2025 года. Скриншот: DeepState

Что говорят в Генштабе

Согласно последним данным Генштаба ВСУ от 12 мая, украинские военные на Покровском направлении смогли остановить 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Покровск, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгородное, Молодецкое и в направлении Новопавловки.

Покровское направление. Инфографика: Генштаб

