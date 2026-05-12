"За нами – ключевые "крепости" Донбасса": военный рассказал о ситуации на горячем направлении

Анастасия Мокрик
Что происходит на линии боевых действий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Время от времени происходят попытки массивных механизированных штурмов со стороны противника

На сегодняшний день Покровское направление, которое считается одним из самых горячих, уже корректнее называть Покровско-Добропольским или просто Добропольским. Там враг ругулярно пытается найти слабые места и закрепиться, однако украинские военные не доупускают прорыва фронта.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал бывший народный депутат Андрей Ильенко, который с начала полномасштабного вторжения воюет в составе батальона "Свобода" и сейчас входит в бригаду НГУ "Рубеж". По его словам, изначально он вместе с побратимами ехал на Покровское направление.

"Это была середина лета, было много хаоса, некоторые доклады о ситуации не соответствовали реальности на земле. Но совместными усилиями участок удалось стабилизировать. Кто в теме, тот помнит так называемый Добропольский прорыв, который произошел как раз тогда, когда мы заходили. В сторону Доброполья, как можно было увидеть на DeepState, начали расти "рога". Их удалось срезать", — отметил он.

Доброполье на карте. Скриншот: DeepState

Ильенко добавил, что на данный момент существенных изменений линии фронта нет. Однако такой результат дается сверхусилиями пехоты, колоссальным напряжением всех сил, прежде всего – дроновой составляющей, чтобы не допустить просачивания врага.

"Противник активно пытается просачиваться и время от времени происходят даже попытки массивных механизированных штурмов. Применяется не только тяжелая техника – бывает много мотоциклов, квадроциклов вместе с пехотой. Есть попытки растянуть максимально наше внимание, найти слабые места, пробиться, просочиться, закрепиться. Не допускаем прорыва фронта, не допускаем просачивания", — объясняет военный.

Андрей Ильенко. Фото: Faceook

При этом у российских военных отмечаются большие потери.

"У нас они, к сожалению, есть. Но мы держимся, потому что за нами – ключевые "крепости" Донбасса, основа украинской обороны уже много лет", — говорит Андрей Ильенко.

Ситуация на Покровском направлении. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В то же время в военных кругах отмечают, что населённый пункт Гришино, находящийся в "серой зоне" на Покровско-Добропольском направлении, рассматривается как один из ключевых участков. То есть, если россиянам удастся его "взять", они облегчат свое дальнейшее продвижение. На это Ильенко ответил, что противник ищет в нашей обороне слабые места, пытается проводить инфильтрации, а также наступления едва ли не везде.

"Там, где у него начинает получаться, он концентрирует силы, пробует развивать успех. Это не какая-то революционная тактика, а очевидный наступательный процесс, который развивается следующим образом: ищется какое-то место, какой-то стык или удобные условия с точки зрения ландшафта, где можно продвигаться. Сейчас это одно из таких мест, где идут довольно интенсивные боевые действия", — подытожил военный.

Гришино на карте. Скриншот: DeepState

Добропольский прорыв в 2025

В августе 2025 года россияне с помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты смогли осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где проводил накопления для дальнейшего развития успеха. Вместе с темвраг не останавливался на достигнутом и продолжал развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки. К сожалению, ему удалось найти слабые места украинской обороны для дальнейшего движения. Об этом сообщал DeepState.

"Обстановка складывается достаточно хаотично, ведь враг, найдя пробелы в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения", — говорилось тогда в сообщении.

Район Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктов в этих окрестностях был местностью постройки новых, тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями и самое главное — качественно построенными позициями, которые враг спокойно обходит.

Начало пути на Доброполье и логистики у противника произошло с огневого контроля дронами.

Добропольское направление в августе 2025 года. Скриншот: DeepState

Что говорят в Генштабе

Согласно последним данным Генштаба ВСУ от 12 мая, украинские военные на Покровском направлении смогли остановить 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Покровск, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгородное, Молодецкое и в направлении Новопавловки.

Покровское направление. Инфографика: Генштаб

