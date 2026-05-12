Елітні квартири на мільйони доларів: чим володіє дочка сенатора РФ та сусідка Міндіча в Україні

Тільки у знаменитому будинку на Грушевського їй належить понад 400 квадратів

В одній із найдорожчих багатоповерхівок Києва, де детективи НАБУ, ймовірно, записували "плівки Міндіча", володіє двома квартирами донька зрадника Андрія Деркача Тетяна Терехова. Вона також є невісткою колишнього спікера ВР Володимира Литвина та намагалася робити карʼєру телеведучої на каналі кума Путіна Віктора Медведчука.

Українська телеведуча Тетяна Терехова зникла із публічного поля ще до повномасштабного вторгнення. Раніше вона працювала на одному з телеканалів, пов’язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком, який мешкає в Москві. Її батько — колишній народний депутат та зрадник Андрій Деркач. Після початку війни він виїхав до Росії, де згодом став сенатором РФ.

За версією СБУ, саме Деркач координував діяльність агентурної мережі ГРУ РФ в Україні, яка мала сприяти захопленню країни.

Чоловік Терехової (нібито вже колишній) – Іван Литвин, син колишнього спікера ВР Володимира Литвина. При цьому, як з’ясував "Телеграф", сама Терехова проблем з українським правосуддям не має, і вона, ймовірно, продовжує перебувати в Україні. Зокрема, у березні 2026 року її оштрафували за порушення правил дорожнього руху. Одночасно за останні роки суттєво збільшилася кількість її активів.

Так, у грудні 2025 року Терехова на підставі свідоцтва про право на спадщину стала власницею квартири площею 194,8 кв. м у будинку на Грушевського, 9А. Ще одну квартиру в цьому будинку — площею 246,8 кв. м — на неї оформили у 2014 році, через шість днів після її 22-річчя. Крім того, їй належать чотири гаражі за тією ж адресою. Загальна вартість нерухомості, записаної на дочку Деркача у будинку на Грушевського, 9А, оцінюється приблизно у 2,3 млн доларів.

Проте цим перелік майна не обмежується. Зокрема, Терехова також успадкувала квартиру площею 579 кв. м у житловому комплексі на вулиці Князів Острозьких у Печерському районі Києва. "Телеграф" звернувся до колишньої телеведучої з проханням пояснити, від кого саме вона отримала спадщину і чи Андрій Деркач міг сприяти придбанню згаданої нерухомості.

Нагадаємо, колишній міністр юстиції України Герман Галущенко, який фігурує "плівках Міндіча", якого в ніч на 15 лютого зняли з поїзда при спробі перетнути кордон, жив в особняку, що раніше належав чиновнику часів Януковича.