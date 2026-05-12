Элитные квартиры на миллионы долларов: чем владеет дочь сенатора РФ и соседка Миндича в Украине

Только в знаменитом доме на Грушевского ей принадлежит более 400 квадратов

В одной из самых дорогих многоэтажек Киева, где детективы НАБУ, вероятно, записывали "пленки Миндича", владеет двумя квартирами дочь предателя Андрея Деркача Татьяна Терехова. Она также является невесткой бывшего спикера ВР Владимира Литвина и пыталась делать карьеру телеведущей на канале кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа": "Конча-Заспа в многоэтажке: соседи Миндича — дочь предателя и сыновья скандальных нардепов"

Украинская телеведущая Татьяна Терехова исчезла из публичного поля еще до полномасштабного вторжения. Ранее она работала на одном из телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком, который живет в Москве. Ее отец — бывший народный депутат и предатель Андрей Деркач. После начала войны он уехал в Россию, где впоследствии стал сенатором РФ.

По версии СБУ, именно Деркач координировал деятельность агентурной сети ГРУ РФ в Украине, которая должна была содействовать захвату страны.

Муж Тереховой (якобы уже бывший) – Иван Литвин, сын бывшего спикера ВР Владимира Литвина. При этом, как выяснил "Телеграф", у самой Тереховой проблем с украинским правосудием нет, и она, вероятно, продолжает находиться в Украине. В частности, в марте 2026 года ее оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Одновременно за последние годы существенно увеличилось количество ее активов.

Так, в декабре 2025 года Терехова на основании свидетельства о праве на наследство стала владелицей квартиры площадью 194,8 кв. м в доме на Грушевского, 9А. Еще одну квартиру в этом же доме — площадью 246,8 кв. м — на нее оформили в 2014 году, спустя шесть дней после ее 22-летия. Кроме того, ей принадлежат четыре гаража по тому же адресу. Общая стоимость недвижимости, записанной на дочь Деркача в доме на Грушевского, 9А, оценивается примерно в 2,3 млн долларов.

Однако этим перечень имущества не ограничивается. В частности, Терехова также унаследовала квартиру площадью 579 кв. м в жилом комплексе на улице Князей Острожских в Печерском районе Киева. "Телеграф" обратился к бывшей телеведущей с просьбой пояснить, от кого именно она получила наследство и мог ли Андрей Деркач способствовать приобретению упомянутой недвижимости.

Напомним, фигурирующий "пленках Миндича" бывший министр юстиции Украины Герман Галущенко, которого в ночь на 15 февраля сняли с поезда при попытке пересечь границу, жил в особняке, ранее принадлежавшем чиновнику времен Януковича.