Ахметов купив суперквартиру в Монако: на скільки його закордонне майно дорожче за всю допомогу Україні

Одна з найбільших угод з нерухомістю в історії відбулася ще в 2024 році

Найбагатша людина України Рінат Ахметов придбав п’ятиповерхову квартиру у престижному житловому комплексі Монако. Вартість апартаментів склала приголомшливі 554 мільйони доларів, але це далеко не єдина його розкішна покупка.

Про одну з найбільших угод із нерухомістю в історії повідомляє Bloomberg. За даними агентства, нова нерухомість мільярдера розташована на першій береговій лінії в районі Маретерра і знаходиться у флагманській будівлі Le Renzo нового елітного житлового комплексу.

Квартира на 2500 квадратів включає 21 кімнату. Крім цього в ній є балкони, тераси з видом на Середземне море, басейн, джакузі і як мінімум вісім місць для паркування.

Житловий комплекс Mareterra – Le Renzo.

Як виявилося, угода відбулася ще у 2024 році, але пресі стало відомо про неї із документів лише зараз. Холдингова компанія Ахметова SCM підтвердила факт придбання нерухомості у цьому комплексі, але ціну не розкрила.

Інші розкішні покупки Ахметова

Український бізнесмен має одну з найдорожчих квартир Лондона в комплексі One Hyde Park в районі Найтсбрідж. Як пише Фокус, у 2011 році мільярдер придбав одразу двоє апартаментів на сьомому та восьмому поверхах за 136 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 60 мільйонів доларів було витрачено на ремонт та облаштування.

У липні 2021 року Ахметов, ймовірно, придбав двоповерховий пентхаус у житловому комплексі Chelsea Barracks у Лондоні. За інформацією видання "Forbes", вартість суперелітної нерухомості склала $122 млн. Угода була оформлена через офшорну компанію Gelion.

У 2020 році стало відомо, що Ахметов став власником одного з найдорожчих котеджів на планеті вартістю 200 мільйонів євро. Він відомий як Вілла де Седре у місті Сен-Жан-Кап-Ферра. Вілла на 18 тисяч квадратних футів розташована на узбережжі, датується 1870 роком і колись була будинком короля Бельгії Леопольда II. У маєтку 14 спалень, розташованих на 35 сотках. Усередині вілли величезна вітальня, люстри, французькі двері та портрети 19 століття від підлоги до стелі в орнаментальних рамах. Бібліотека, оброблена деревом, вміщує 3000 книг про флору та натуралізм.

Вілла де Седре в Сен-Жан-Кап-Ферра.

LUMINANCE — 145-метрова суперяхта, яку побудувала престижна німецька компанія Lürssen Yachts. За даними Forbes, SuperYacht Times та кількох журналістських розслідувань, судно належить або пов’язане з Рінатом Ахметовим. Вартість яхти може перевищувати 500 мільйонів євро. Раніше в мережі з’являлася інформація про те, що Ахметов збирався продавати LUMINANCE, проте даних про угоду на початок 2026 року у відкритих джерелах немає.

Розкіш та допомога фронту

Вищезгаданий список дорогих "іграшок" Ахметова далеко не вичерпний. Можна згадати ще, наприклад, відому резиденцію в селі Плюти під Києвом, палац у тимчасово окупованому Донецьку чи вкрадену росіянами садибу "Новий Кучук-Кой" у тимчасово окупованому Криму.

Однак вартість цієї нерухомості важко оцінити.

Так чи інакше, лише вищезгаданий список з яхтою та закордонною нерухомістю, включаючи нові апартаменти в Монако, якщо вірити даним із відкритих джерел, уже можна оцінити приблизно в 1.65 млрд доларів або понад 70 мільярдів гривень.

Проте варто пам’ятати, що Ахметов також часто жертвує свої кошти на потреби фронту. З початку повномасштабного вторгнення, за даними ЗМІ, мільярдер дав на підтримку країни 13,5 млрд. грн. (або понад 300 мільйонів доларів) Або як мінимум п'яту частину вартості закордонної нерухомості та яхти.

