"Ріс у родині Кучми": як зараз виглядає нардеп Деркач, який отримав посаду в оборонному комітеті Росії

Депутат Верховної Ради втік із України після початку повномасштабної війни

Андрій Деркач – скандальний український депутат Верховної Ради з 1998 до 2023 року, який виявився російським агентом, після початку повномасштабної війни політик втік до Росії, де вже отримав кілька важливих державних посад. А ще він помітно змінився ззовні.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає депутат-втікач і агент Кремля Андрій Деркач, і що про нього відомо.

Андрій Деркач – нові посади та зміни у зовнішності

Андрій Деркач народився у Дніпропетровську 19 серпня 1967 року, зараз йому 57 років. Після початку повномасштабної війни в Україні він втік до Росії і зараз оголошений у розшук. Але це заважає йому цинічно будувати політичну кар’єру в РФ. Так, стало відомо, що Андрій Деркач став сенатором Астраханської області Росії, а також увійшов до комітету безпеки та оборони Ради Федерацій РФ.

Відомо, що Андрій Деркач пішов стопами свого батька Леоніда Деркача та діда. У 1989 році він закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, а з 1990 по 1993 рік навчався у вищій школі КДБ імені Дзержинського у Москві. Потім нетривалий час працював у СБУ Дніпропетровської області та швидко пішов у політику. Однак, судячи з подальшої кар’єри, назавжди залишився в системі КДБ-ФСБ.

До того ж, родина Деркача була наближеною до Кучми, вони навіть мали родинні зв’язки — дружини Кучми та Деркача-старшого є сестрами. Ставши президентом, Кучма призначив свого друга Леоніда Деркача головою СБУ. Як згадував Андрій Деркач, він "ріс у родині Кучми, сидів у нього на колінах".

У червні 2022 року СБУ звинуватила Андрія Деркача у роботі на російську розвідку. Він також знаходиться у списку санкцій США. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Деркача громадянства, а Верховна Рада — мандата.

Чимало українців пам’ятають Андрія Деркача при владі чи не з початку української незалежності. У молодшому віці мав характерну рису зовнішності — він носив густі чорні вуса. Однак зараз він виглядає трохи інакше — тепер екснардеп носить посивілу бороду замість вусів.

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