Перевзулась на відмінно: що Мендель казала про Зеленського і Єрмака раніше

За кілька років риторика експрессекретарки президента стала іншою

Юлія Мендель, яка у 2019–2021 роках була речницею президента Володимира Зеленського, кардинально змінила риторику щодо української влади. В інтерв’ю Такеру Карлсону вона зробила низку суперечливих заяв, які контрастують із її ж оцінками у книзі 2021 року. Президент не єдиний, про кого вона відгукується по-іншому.

Про інтерв'ю

Півторагодинна розмова Мендель з симпатиком російського президента Володимира Путіна Такером Карлсоном зосереджена на кількох темах, зокрема вона висловлюється про вживання кокаїну Зеленським, стосунки з Байденом, дружину президента тощо. Окремий блок називається: "Чи є якийсь спосіб позбутися Зеленського?"

В кінці вона взагалі перейшла з англійської на російську та звернулась до Володимира Путіна. Зауважимо, Мендель також заявила про готовність віддати Донеччину Росії на переговорах у Туреччині у 2022 році, начебто, що це йшло від самого президента. Зауважимо — тоді вона вже тривалий час не була його прессекретаркою (обіймала цю посаду з червня 2019 по липень 2021 року). Офіс президента подібні звинувачення відкинув.

Що Мендель говорить про Зеленського в інтерв'ю?

Під час розмови з Такером Карлсоном Мендель не стримувала епітетів. "Неймовірний актор", який відірваний від реальності, "змінює маски", "вважає, що кожна людина — одноразова", "перетворюється на гризлі, що нищити людей", вона також просувала наративи російської пропаганди про наркотики, причетність до незаконних дій тощо.

Та ще п'ять років тому замість таких ядучих висловів, Мендель використовувала мед. У книзі від 2021 року "Кожен із нас — Президент" вона порівнювала Зеленського із "молодим послушником", що стояв перед "грубим і самовпевненим олігархом Порошенком", описуючи виборчі дебати.

"У спілкуванні з парламентом Зеленський одразу виявив блискучу рису своєї вдачі: він справді слухав усіх, ніколи не слухався поради лише однієї людини і дозволяв людям приймати рішення", — казала Мендель. Вона підкреслювала його демократичність характеру, що він не зважає ні на статки, ні на гендер, ні на близькість до себе. Акторство та досвід бізнесу показуються, як визначні та гарні риси президента.

Від державника до магічних ритуалів: як Мендель пройшлась по іншому політику

Риторика Мендель мінялась не тільки про Зеленського. Останні її заяви (в грудні 2025) про Андрія Єрмака, колишнього голову ОП також сповнені жахливих деталей. Вона описує його як "найбільш небезпечну людину у вертикалі влади", яка буде робити все, щоб повернутись. Зауважимо, Мендель встигла попрацювати в ОП з Єрмаком.

За словами Мендель, Єрмак дзвонив їй із забороною робити те, про що просив Зеленський. "Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива", — казала вона. В січні вона розповіла, що Єрмак вдавався до магічних ритуалів. "2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці", — пише Мендель.

Та про Єрмака у 2021 році в тій же самій книзі вона згадувала геть в іншому ключі. Вона описувала його як напористого, з потужною енергетикою, імпозантного, "державника. За словами в книзі — Єрмак — "єдиний в команді, хто справді працював над тим, щоб стати досвідченим дипломатом". "Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ, — пише вона та наголошує, що він долав безліч політичних криз. — Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами".

Чому співрозмовник Мендель вартий особливої уваги

Телеведучий Такер Карлсон давній антагоніст України. Він навіть звинувачував нашу державу у причетності до замаху на вбивство президента США Дональда Трампа. З його вуст лунали фейки про "американські біолабораторії", звинувачення в бік України у підриві Каховської ГЕС, він відзначився симпатією до ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна та власне всієї російської верхівки.

