Загадочные смерти и "мясные" штурмы. Что известно о скандалах полка "Скала"

Некоторые родственники обратились к правоохранителям

Вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" разгорается большой скандал. Ведь количество смертей не на фронте, а в воинских частях или в учебных пунктах растет.

Как пишет "Суспільне", ссылаясь на слова семей, только с Ивано-Франковской области погибли 5 военных. Об этом стало известно в марте 2026 года.

Смерти военных 425 полка

Ярослав Мокрий, по словам сестры Ульяны Кондратьевой, умер через две недели после начала службы в 425 штурмовом полку. В штурмовой полк он попал в конце февраля 2026, а 16 марта умер в части.

Василий Цюрко после мобилизации и начала службы в "Скале" умер через 9 дней. По словам сестры Татьяны Стефанюк, на теле брата были признаки перелома ребер, синяки, ссадины и ушибы. Это констатировали судмедэксперты, полиция уже открыла производство.

Женщина говорит, что во время одного из телефонных разговоров с военным (не ее братом — ред.), ей сказали: "Можете не звонить. Он в карцере на пару дней". Это Стефанюк услышала 8 марта, а 10 марта получила известие о смерти брата. В заключении о смерти признаки избиения указали как сопутствующие симптомы, а основная причина – болезни сердца.

Заключение о смерти Цюрко. Фото: Суспільне

Василий Войчук умер через 11 дней после мобилизации и службы в 425-м штурмовом полку. Родителям сообщили о смерти через неделю. Мобилизовали мужчину 13 марта 2026, а 31 марта родители уже забрали тело. По их словам, несмотря на заключение о смерти в результате болезни, военный имел признаки избиения — смещенная челюсть, синяя шея и т.д.

Виталий Карат, военнослужащий "Скалы", скончался в больнице в Днепре. По словам сестры Олеси Пискуновой, которой удалось застать брата живым, его избивали постоянно, как и других мужчин. Родственники обратились к правоохранителям.

Пятеро военнослужащих 425 отдельного штурмового полка "Скала" из Ивано-Франковской области — Василий Войчук, Василий Цюрко, Ярослав Мокрой, Петр Данильцев и Виталий Карат — умерли в марте 2026 года. Официальная причина – болезни легких и сердца.

Умершие военные, служившие в "Скале". Фото: Суспільне

Что говорят в Офисе военного омбудсмана и Командовании медицинских сил

По данным "Суспільного", которое спрашивало о пяти военнослужащих из Франковщины, Офис получал заявления по поводу двух из них.

"Одно перенаправлено по принадлежности в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве. Другая жалоба поступила 8 апреля 2026 года", — говорится в ответе.

Командование медицинских сил ВСУ отказалось ответить на вопрос об обстоятельствах и причинах смертей пятерых военнослужащих "Скалы". Там подчеркнули, что в период, когда они умерли, в стране, а то есть и в войске, был высокий уровень заболеваемости ОРВИ.

Ответ Командование. Фото: Суспільне

Что говорят в "Скале"

Руководство штурмового полка отказалось комментировать ситуацию, подчеркнув, что не имеет права разглашать медицинскую тайну и информацию с ограниченным доступом. Однако там подтвердили, что пять военных из Франковщины действительно находились на службе.

Скала

Какие еще скандалы связаны с полком "Скала"

Апрель 2026

Советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко заявил, что командование "Скалы" якобы создает "мясные" штурмы, приводящие к многочисленным смертям бойцов. По его словам, защита Покровска превратилась в мясорубку.

"То, что делают с людьми в отдельных формированиях, ничем не лучше российских практик. Этому нужно положить конец", — подытожил он.

Сообщение Стерненка

В "Скале" эти обвинения отвергли, но инцидент вызвал проверку действий подразделения высшим командованием.

Май 2026

В сети опубликовали скандальное видео, где во время построения один из военных бьет другого. При этом второй сидит на земле с завязанными руками. Позже появились данные, что военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады избивал боец "Скалы" на позывной "Карабас". Тогда в "Скале" подчеркнули, что информация в медиа "не соответствует фактам". Однако потерпевший действительно раньше проходил службу в 425 полку, а фигурант избиения на момент инцидента служил в 210-м отдельном батальоне беспилотных систем.

Ранее "Телеграф" писал, что военные рассказывают о возможном отходе из Мирнограда.