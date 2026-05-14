Питання на 140 млн: куди піде застава за Єрмака після внесення і чи повернуть її

Закон дозволяє повернути кошти навіть після резонансних справ

Багатомільйонні суми застав, як от 140 млн у справі ексголови ОП Андрія Єрмака, можуть повернутися до тих, хто їх надав. Ці гроші — аж ніяк не відкуп від правосуддя, а за Кримінальним кодексом (ст. 182) — гарантія того, що підозрюваний чи обвинувачений не втече з міста, з'являтиметься на засідання суду тощо.

Що потрібно знати:

Застава є гарантією виконання підозрюваним умов запобіжного заходу

Гроші можуть вилучити в бюджет через порушення обов’язків підозрюваним

У разі сумлінної поведінки заставу повертають заставодавцю

Заставу можуть спрямувати на штраф або відшкодування збитків

Застава зберігається на спеціальному рахунку суду. Ці гроші можуть як бути вилучені в бюджет, так і використані іншим чином.

Застава може бути стягнена до державного бюджету, якщо підозрюваний порушив обов'язки :переховується, не з'являється на виклики, порушує заборону спілкуватися зі свідками тощо. В такому випадку йому також призначають суворіший запобіжний захід.

Якщо ж підозрюваний поводив себе сумлінно, застава повертається заставодавцю (тому, хто вніс кошти) після припинення дії запобіжного заходу — після ухвалення вироку або закриття справи.

Чи повертається застава чи йде в бюджет/ Скриншот Кримінального кодексу

Куди ще можуть піти гроші

Якщо є вирок суду, а заставу вносив обвинувачений, її можуть спрямувати на відшкодування збитків або сплату штрафу. Якщо заставу вносила третя особа, то це також можливо, але лише за добровільною згодою заставодавця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заставу мають внести протягом 5 днів із моменту, коли такий запобіжний захід був обраний. Проте, частина суспільства вважає це легальним способом не міняти життя та уникнути покарання.